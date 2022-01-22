Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluştu

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Bakan Nebati ile bir araya gelen İslam Memiş anlattı! Doları düşürecek yeni hamle geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi.

DOLMABAHÇE'DE TOPLANDILAR

Bakan Nebati'nin ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacağı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

TOPLANTI BASINA KAPALI

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de ele alınması beklenen buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.