HDI Sigorta 3. Sigorta Fuarı'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

HDI Sigorta 3. Sigorta Fuarı'nda

HDI Sigorta, Antalya'da düzenlenen 3. Sigorta Fuarı'na katılarak sektörde işbirliğini güçlendirdi.

08.10.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HDI Sigorta, sektör profesyonellerini buluşturmak, işbirliklerini güçlendirmek ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3. Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13. Sigortacılık Haftası kapsamında düzenlenen 3. Sigorta Fuarı ve Kongresi, TOBB ve Türkiye Sigorta Birliği işbirliğiyle Antalya Belek'teki Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

HDI Sigorta, hizmet verdiği her bölgeden bölge üretim birincisi seçilen toplam 14 "Süper Kahraman" acentesiyle fuara katıldı.

Fuarda HDI Sigorta'yı temsilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, Acenteler Satış ve Kanal Yönetimi Grup Müdürü Fatih Bayraktar ve HDI Sigorta Akdeniz Bölge Müdürlüğü Ekibi yer aldı.

İşcan, fuar kapsamında düzenlenen "Sigortacılık Sektöründe Dağıtım Kanalları Sorunları ve Acentelerin Finansal Markete Dönüşümü" başlıklı panelde konuşmacı oldu.

Açıklamada fuara ilişkin görüşlerine yer verilen İşcan, fuarın sektördeki oyuncuların bir araya gelerek deneyimlerini ve vizyonlarını paylaşmaları açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

İşcan, sigorta farkındalığını artırmak için Sigortacılık Haftasını önemsediklerini ve sigorta fuarı gibi çeşitli etkinliklerin de geniş kesimlere ulaşmalarını sağlayarak hedefleri konusunda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

HDI Sigorta olarak, yenilikçi çözümlerimiz ve güçlü acente ağlarıyla sektöre öncülük ettiklerini belirten İşcan, sektörün gelişimi açısından önem taşıyan ve paydaşlar arasında yeni işbirlikleri geliştirilmesi açısından yüksek verim sunan fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Fuar gerek sigorta sektörünün kamu yönetimleriyle bir araya gelmesini sağlayarak gerekse yenilikçi ürünlerin tanıtılmasına zemin hazırlayarak katılımcı şirketlere yüksek katkı sunduğunu bildiren İşcan, şunları kaydetti:

"Özellikle yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye imkan tanırken fuarda gerçekleştirilen panel ve çalıştaylar tüm katılımcılara gelecek vizyonu açısından önemli faydalar sağlıyor. Bu yıl fuara Bölge Üretim Birincisi seçilen 14 Süper Kahraman acentemiz ile katılım sağladık. Acentelerimizin başarısı, HDI Sigorta'nın müşteri odaklı yaklaşımının ve güçlü işbirliklerinin bir sonucu. Hep birlikte omuz omuza çalışarak yarınlara emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Antalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HDI Sigorta 3. Sigorta Fuarı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
12:42 Atatürk heykeline balyozlu saldırı Vatandaşlar anında müdahale etti Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti
12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
18:23 Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu
18:01 Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage’nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:24 Amedspor’da Ersun Yanal krizi: Taraftarlar istifaya davet ediyor Amedspor'da Ersun Yanal krizi: Taraftarlar istifaya davet ediyor
17:24 “Togg satılacak“ iddiaları vardı En tepe isimden açıklama "Togg satılacak" iddiaları vardı! En tepe isimden açıklama
17:21 Xavi, Fenerbahçe’nin rakibinin başına geçiyor Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor
17:16 Galatasaray’da yatıyordu Fransa’da durdurulamıyor Galatasaray'da yatıyordu! Fransa'da durdurulamıyor
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 13:54:54. #1.13#
SON DAKİKA: HDI Sigorta 3. Sigorta Fuarı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.