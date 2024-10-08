HDI Sigorta 3. Sigorta Fuarı'nda

Ekonomi

HDI Sigorta, sektör profesyonellerini buluşturmak, işbirliklerini güçlendirmek ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3. Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13. Sigortacılık Haftası kapsamında düzenlenen 3. Sigorta Fuarı ve Kongresi, TOBB ve Türkiye Sigorta Birliği işbirliğiyle Antalya Belek'teki Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

HDI Sigorta, hizmet verdiği her bölgeden bölge üretim birincisi seçilen toplam 14 "Süper Kahraman" acentesiyle fuara katıldı.

Fuarda HDI Sigorta'yı temsilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, Acenteler Satış ve Kanal Yönetimi Grup Müdürü Fatih Bayraktar ve HDI Sigorta Akdeniz Bölge Müdürlüğü Ekibi yer aldı.

İşcan, fuar kapsamında düzenlenen "Sigortacılık Sektöründe Dağıtım Kanalları Sorunları ve Acentelerin Finansal Markete Dönüşümü" başlıklı panelde konuşmacı oldu.

Açıklamada fuara ilişkin görüşlerine yer verilen İşcan, fuarın sektördeki oyuncuların bir araya gelerek deneyimlerini ve vizyonlarını paylaşmaları açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

İşcan, sigorta farkındalığını artırmak için Sigortacılık Haftasını önemsediklerini ve sigorta fuarı gibi çeşitli etkinliklerin de geniş kesimlere ulaşmalarını sağlayarak hedefleri konusunda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

HDI Sigorta olarak, yenilikçi çözümlerimiz ve güçlü acente ağlarıyla sektöre öncülük ettiklerini belirten İşcan, sektörün gelişimi açısından önem taşıyan ve paydaşlar arasında yeni işbirlikleri geliştirilmesi açısından yüksek verim sunan fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Fuar gerek sigorta sektörünün kamu yönetimleriyle bir araya gelmesini sağlayarak gerekse yenilikçi ürünlerin tanıtılmasına zemin hazırlayarak katılımcı şirketlere yüksek katkı sunduğunu bildiren İşcan, şunları kaydetti:

"Özellikle yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye imkan tanırken fuarda gerçekleştirilen panel ve çalıştaylar tüm katılımcılara gelecek vizyonu açısından önemli faydalar sağlıyor. Bu yıl fuara Bölge Üretim Birincisi seçilen 14 Süper Kahraman acentemiz ile katılım sağladık. Acentelerimizin başarısı, HDI Sigorta'nın müşteri odaklı yaklaşımının ve güçlü işbirliklerinin bir sonucu. Hep birlikte omuz omuza çalışarak yarınlara emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."