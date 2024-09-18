Hepsiburada Tech Academy Sertifika Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada Tech Academy Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Hepsiburada Tech Academy Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Hepsiburada Tech Academy programını tamamlayan 112 öğrenciden 42'si staj yapacak.

18.09.2024 13:32
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Bu yıl Mayıs ayında başlayan 'Hepsiburada Tech Academy' programı tamamlandı. 42 Türkiye okullarının İstanbul ve Kocaeli'deki kampüslerinde gerçekleştirilen eğitimi başarıyla bitirerek sertifikalarını alan 112 öğrenciden 42'si Hepsiburada'da staj yapacak.

Hepsiburada ve 42 Türkiye'nin, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirme vizyonuyla bir araya gelerek hayata geçirdiği "Hepsiburada Tech Academy" programı tamamlandı. Program, 42 Türkiye'nin 42 İstanbul ve 42 Kocaeli kampüslerinde 8 modül olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında eğitim alan öğrencilere Hepsiburada'nın teknoloji ekipleri tarafından, ürün geliştirme, kullanıcı deneyimi, veri bilimi, veri analistliği, yazılım geliştirme ve sistem/güvenlik gibi konularda özel eğitimler verildi.

Staj imkanı

Mayıs ayında başlayan ve 8'er modül boyunca devam eden program kapsamında eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler gerçekleşen törenle sertifikalarını aldı. 42 Türkiye'deki yaklaşık 2 yıllık temel eğitimini tamamlayan ve tamamlamaya yakın olan öğrenciler aynı zamanda Hepsiburada'nın 'GeleceğiniZburada' staj programına katılmaya hak kazandı.

"Staj programımızla öğrencilerin profesyonel gelişimine destek oluyoruz"

Programın kapanış töreninde söz alan Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov "42 Türkiye ile iş birliği kapsamında gerçekleştirilen 8 modülden oluşan 'Hepsiburada Tech Academy' eğitim süreci başarıyla tamamlandı. Teknoloji ekibimizin katkılarıyla öğrenciler, değerli bilgi ve deneyimler kazandı. Ancak bu sadece bir başlangıç; staj programımızla onların profesyonel gelişim yolculuğuna destek olmayı sürdüreceğiz. Teknoloji dünyasında her şey hızla değişiyor; bu yüzden öğrenciler sürekli kendini geliştirmeli. Şirket olarak öğrencileri staj ve eğitim programlarımızla desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Teknolojik bağımsızlık ve çeşitlilik kritik önemde"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, geçtiğimiz aylarda yaşanan küresel IT krizine değinerek, "Tek bir işletim sistemi, arama motoru veya sosyal medya platformunun çökmesiyle küresel düzeyde kesintilere ve kritik altyapıların çökmesine neden olabildiğini gördük. Bu kriz, sadece yazılım sektörü için değil, aynı zamanda bu sektörün hizmet verdiği tüm endüstriler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, teknolojik bağımsızlık ve çeşitlilik, küresel dayanıklılığın artırılması açısından kritik bir öneme sahip. Eğitim programlarının güçlendirilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve sektörün iş gücü ihtiyacını karşılamak için yenilikçi çözümler üretilmesi gerekiyor. ve 42 Türkiye de bu çözümlere mükemmel bir örnek" diye konuştu.

Hepsiburada Tech Academy'nin yazılım ve teknoloji alanında ülkemizin geleceğini şekillendirmek adına önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Erkam Tüzgen, böylesine anlamlı ve etkili bir iş birliğinin, teknoloji alanında yeni liderlerin yetişmesi için çok kritik bir rol oynadığının altını çizdi.

Verilen bilgiye göre; Hepsiburada'nın teknoloji geliştirmelerini yakından tanıma ve gerçek hayat uygulamalarıyla bilgi ve becerilerini artırma fırsatı bulan öğrenciler, teknoloji dünyasında önemli bir avantaj elde etti. Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu (CEPO), "Şirket olarak, hızla değişen teknoloji dünyasında yeniliklere ayak uydurabilen, hızlı ve çözüm odaklı liderlere olan ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz. 42 Türkiye ile yaptığımız bu iş birliğinin, teknoloji profesyonellerinin gelişiminde büyük rol oynayacağına inanıyoruz. Geleceğin teknoloji liderlerinin gelişimine katkı vermekten, ülkemizin teknoloji hamlesini desteklemekten mutluyuz" dedi.

"Öğrencilerimizin çalışan kimliklerini bulmalarını destekliyoruz"

42 Türkiye Direktörü Meltem Akbulut Yıldırmış, program sürecini değerlendirdiği sunumunda şunlara değindi: "Mayıs ayında başladığımız 'Hepsiburada Tech Academy' programı ile öğrencilerimizin çalışan kimliklerini bulmalarına destek olmayı hedefledik. Oturumların, 42 Türkiye genelindeki farklı eğitim aşamalarındaki öğrencilere hitap etmesiyle çeşitliliği ve kapsayıcılığı oldukça yüksekti. Eğitime yapılan yatırımların etkilerinin sosyal ve ekonomik kalkınmaya yansıması zaman alır. Sistematik olarak aşamaları takip etmek, sabırlı ve dirayetli olmak gerekir. Bu programın çıktıları, eğitime yatırım önceliklendirildiğinde ve sistemin pişmesine zaman verildiğinde kazanımların ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Bugün öğrencilerimizin yazılım dünyasındaki alanları deneyimlemeleriyle başlayan bu sürecin etkileri pek çok fırsatın başlangıcı olacak ve hayat yolculuklarının çeşitli aşamalarında kendini gösterecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hepsiburada Tech Academy Sertifika Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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