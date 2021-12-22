Üye Girişi
Highway AVM'de Kadın Emek Pazarı açılıyor - Son Dakika

Highway AVM'de Kadın Emek Pazarı açılıyor

22.12.2021 14:56
Highway AVM'de Kadın Emek Pazarı açılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı 24-25-26 Aralık tarihlerinde HighWay Outlet'te gerçekleşecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı 24-25-26 Aralık tarihlerinde HighWay Outlet'te gerçekleşecek.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bulunan ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olan Highway AVM, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Kadın Emek Pazarına ev sahipliği yapacak. Kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bolu Kadın Girişimciler Kurulu, evlerinde, halk evlerinde ve kız meslek liselerinde üretim yapan kadınların satış yapmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Kadın Emek Pazarını Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturacak.

Bolu'nun yöresel ürünlerinin tamamen doğal yöntemlerle işlenerek üretildiği ve satışa sunulduğu Kadın Emek Pazarı'nın resmi açılış töreni 24 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ve 3 gün boyunca Highway Outlet Yeşil Kundura önünde hizmet verecek. - BOLU

TEM Otoyolu, Türkiye, Aralık, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Highway AVM'de Kadın Emek Pazarı açılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar         
14:45
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir         
22:50
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36

Son Dakika Haberleri
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:35 Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:02:15. #1.11#
SON DAKİKA: Highway AVM'de Kadın Emek Pazarı açılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement