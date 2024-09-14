Hisarcıklıoğlu\'ndan VANTB\'ye Övgü

Ekonomi

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hep projeleri ile andığımız, Van Ticaret Borsası (VANTB) ile gurur duyuyoruz" dedi.

Van Gurme ve Gastronomi Fuarı için Van'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, borsa meclis ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılandı. Van Valiliği ziyaretinin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odasının (VANTSO) düzenlediği 'Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı katıldı. Hisarcıklıoğlu, VANTB Başkanı Nayif Süer ile birlikte fuarda borsa üyelerinin açtığı stantları ziyaret etti. Borsa üyelerinin ürettiği ürünleri tadan Hisarcıklıoğlu, VANTB'yi ve üyelerini tebrik etti. Stant ziyaretlerinin ardından Başkan Hisarcıklıoğlu, VANTSO'da İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve Doğu Anadolu Oda-Borsa Bölge Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya katılan VANTB Başkanı Nayif Süer, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Van'ın sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini sundu.

Van Ticaret Borsasını ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada adı verilen salonun açılışını yaptı. Açılışın ardından salona geçen Hisarcıklıoğlu, VANTB ile gurur duyduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Van Ticaret Borsasını hep projelerle anıyoruz. Borsamız bir proje fabrikası gibi çalışıyor. Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer'i, ekibini ve tüm çalışanlarını kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Başarı hep birlikte gelir. Van bir tarım ve hayvancılık şehridir. Van Ticaret Borsası bir avantajdır" dedi.

Hisarcıklıoğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür eden VANTB Başkanı Nayif Süer, "Başkanım, ziyaretiniz bizi onurlandırmıştır. Ülkemizde ve dünya çapında iş dünyamızı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Ziyaretiniz ile bizi gururlandırdınız. TOBB öncülüğünde sizin vizyonunuzla projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Sizden güç alarak Van Ticaret Borsası, Van ve bölge tarım ve hayvancılığının gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır" dedi.

Ziyaretin ardından Hisarcıklıoğlu, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan uğurlandı. - VAN