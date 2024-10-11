HIT-30 Programı ile Türkiye İnovasyon Üssü Olacak

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin start-up ekosistemini baştan sona yeniden tasarladığını belirterek, "30 milyar dolarlık HIT-30 Programı da Türkiye'yi bölgenin inovasyon üssü haline getirecek önemli bir merhale oldu." dedi.

Pasha Holding'in organizasyonunda, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen InMerge İnovasyon Zirvesi'ne, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

İlk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştiren Gönüllü, etkinlik kapsamındaki Bakanlar Paneli'ne katılarak Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon politikalarını anlattı.

Konuşmasında HIT-30 Programı'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Gönüllü, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin start-up ekosistemini baştan sona yeniden tasarladı. 30 milyar dolarlık HIT-30 Programı da Türkiye'yi bölgenin inovasyon üssü haline getirecek önemli bir merhale oldu. Bakanlığımız, uluslararası işbirliklerine özel bir önem atfediyor. Bölge ülkeleri ve özellikle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle sanayi, bilim, teknoloji, inovasyon alanlarında işbirlikleri her geçen gün derinleşiyor."

Gönüllü, zirve kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ve Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi, zirveye katılan Türk start-upların stantlarını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.