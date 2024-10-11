Honaz’da Halk Ekmek Büfeleri Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Honaz’da Halk Ekmek Büfeleri Hizmete Açıldı

Honaz’da Halk Ekmek Büfeleri Hizmete Açıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in talimatıyla kurulan Halk Ekmek büfeleri, 6.5 TL'den ekmek satışına başladı. Proje, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların ekmek ihtiyacını daha uygun fiyatlarla karşılamayı hedefliyor.

11.10.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in talimatıyla ilçenin yoğun 3 bölgesinde kurulan Honaz Halk Ekmek büfeleri 6.5 TL'den ekmek satışına başladı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği 'Honaz Halk Ekmek' projesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Başkan Kepenek'in talimatıyla ilçede halkın yoğun olarak yaşadığı Honaz Kapalı Pazaryeri, Kocabaş ve Kaklık'taki belediyenin ek hizmet binalarında kurulumları tamamlanan Halk Ekmek büfeleri, dün sabah itibariyle 6.5 TL'den ekmek satışına başladı.

Hizmete açılan Halk Ekmek büfelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, "Vatandaşlarımızın günlük ekmek ihtiyacını daha ucuz ve kaliteli bir şekilde karşılamak, bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 'Honaz Halk Ekmek" projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halk Ekmek büfeleri Honaz Belediyesi Kapalı Pazaryerinde, Kocabaş hizmet binası ve Kaklık hizmet binasında vatandaşımızın hizmetine girdi. Ekmek, büfelerimizde 6.5 TL'den satışa sunuldu. Çevremize duyarlı ve yeni nesillere örnek olmak amacıyla tüm vatandaşlarımızı ekmek torbalarıyla birlikte Halk Ekmek'e bekliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Honaz'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaş için hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Kepenek, "Hizmete giren Halk Ekmek büfelerimizle daha uygun fiyatlı, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ekmeği hemşehrilerimizle buluşturduk. Bunu hayata geçirmek ve vatandaşların ekonomisine fayda sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Halkın öncelikli sorunlarını tespit edip, halkın derdine derman olacak projeleri bir bir devam ettiriyoruz ve yaşama geçiriyoruz. Yerel yöneticiler olarak sorumluluğumuz vatandaşa nefes aldırmaktır. Hem belediyemiz hem de bağlı kuruluşlarımızla gerçekleştireceğimiz çalışmalarla bu zorlu yolları birlikte aşacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Honaz’da Halk Ekmek Büfeleri Hizmete Açıldı - Son Dakika

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