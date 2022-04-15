İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" dedi.

MARMARAY: YALANCILIKTA ZİRVE YAPTILAR

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan anında cevap geldi. Marmaray, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yalancılıkla suçlandığı paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA İBB ULAŞIM DAİRE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

Tartışmaların başlama noktası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Cihan, "Öğrenci abonmanına yapılan zam sübvanse edilirse yıllık 520 milyon İBB'nin kasasından para çıkışı olacak. Bizim bir önerimiz var. Bunun yerine İETT otobüslerinde kullandığımız akaryakıttan devlet KDV ve ÖTV tutarının yarısını bile almasa yaklaşık 500 milyon lira yapıyor. Dolayısıyla biz bu indirimi sübvanse edebiliyoruz" dedi.