İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız - Son Dakika
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İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız

15.04.2022 18:54

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini öne sürdü. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" dedi. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın resmi Twitter hesabından "Yalancılıkta zirve yaptılar!" açıklaması geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" dedi.

İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı

MARMARAY: YALANCILIKTA ZİRVE YAPTILAR

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan anında cevap geldi. Marmaray, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yalancılıkla suçlandığı paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı

TARTIŞMA İBB ULAŞIM DAİRE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

Tartışmaların başlama noktası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Cihan, "Öğrenci abonmanına yapılan zam sübvanse edilirse yıllık 520 milyon İBB'nin kasasından para çıkışı olacak. Bizim bir önerimiz var. Bunun yerine İETT otobüslerinde kullandığımız akaryakıttan devlet KDV ve ÖTV tutarının yarısını bile almasa yaklaşık 500 milyon lira yapıyor. Dolayısıyla biz bu indirimi sübvanse edebiliyoruz" dedi.

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Son Dakika Ekonomi İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız - Son Dakika
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