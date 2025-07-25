IDEF 2025'te 8 Anlaşma İmzalandı

TÜBİTAK ile Türkiye'nin önde gelen kurumları arasında 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla 8 anlaşma imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

Fuar kapsamında TÜBİTAK ile Türkiye'nin önde gelen farklı kurumları arasında 8 işbirliği anlaşması gerçekleştirildi. IDEF'te yapılan imza törenine Bakan Kacır da katıldı.

İlk imzalar TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile HAVELSAN arasında atıldı. İki kurum arasında "TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Faz-1 Safir Bulut Entegrasyonu ve Çoklu Bulut Platformu Geliştirme Sözleşmesi", "TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Faz-1 Teknik Destek Hizmet Alımı Sözleşmesi", "TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Faz-1 Ethernet Kripto Cihazlarının Geliştirilmesi (EKC-100G) Sözleşmesi" ve "Liman (MYS) Ürünü Tanıtım ve Pazarlama Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin bulut yazılım altyapısını sağlayacağız"

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, imzaların ardından yaptığı açıklamada, ilk projeyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan bulut yazılım altyapısını sağlayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli ve yerli, yüzde 100 Türkiye'de geliştirilmiş safir bulut ürünümüzü Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını yönelik olarak entegre etmiş olacağız. Çok önemli bir gelişme. Tamamen yerlileştirdiğimiz bir teknoloji. HAVELSAN'ın proje yönetimi altında bulut ürünümüzü bu platforma entegre edip bulut tabanlı yazılımlara çevireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bir sonraki döneme hazırlamış olacağız."

Görçin, ilk anlaşmanın safir bulut entegrasyonuyla ilgili olduğunu kaydederek, sonuncusunun ise Pardus ve açık kaynak kopya yazılımları ile ilgili olduğunu söyledi.

Anlaşmaların üçüncüsünün kripto alanında olduğunu dile getiren Görçin, yeni geliştirdikleri tablet şeklinde kripto cihazı ordunun sahada kullanabileceğini, yeni nesil kriptolama sistemlerinin çok hızlı şekilde kriptolama yapabileceğini anlattı.

???????Görçin, son imzayla ilgili bilgiler vererek, "Pardus'un önümüzdeki yıl yeni versiyonu LLM tabanlı bir işletim sistemine dönüşecek ve bunun da kullanımının hem özelde hem de kamuda çok ciddi şekilde artacağına inancımız tam." şeklinde konuştu.

Uzay malzemeleri ve yeni nesil teknolojilere yönelik imzalar atıldı

İşbirliği anlaşmalarının beşincisi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile HAVELSAN arasında imzalandı.

"Savunma, Uzay Malzeme ve İklim Değişikliği Alanlarında Yeni Nesil Teknolojilere Yönelik Ortak AR-GE ve Ticarileşme İş Birliği Protokolü"nün savunma, iklim değişikliği ve uzay malzemeleri alanı kapsadığı belirtildi.

TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Ersin Üresin, şu anda uzaktan kimyasal ajan tespit teknolojisi geliştirme yönünde çalışmalarını etkin bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Bu etkinliklerimizi HAVELSAN ile daha da ileri aşamada taşıyabilmek için özellikle ileri malzeme teknolojileri, uzay kalifiye güneş panelleri, savunma teknolojileri, biosensör teknolojileri, yüksek sıcaklığa dayanıklı türbin kanatları konusunda çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Güdüm kiti üretimine ilişkin mutabakata varıldı

Törende TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile ASFAT arasında "MK-83 Uçak Bombasına Uyumlu Gökçe-83 Güdüm Kiti Üretimine İlişkin Mutabakat Zaptı", TÜBİTAK BİLGEM ile ASFAT arasında da "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) Projesi Mutabakat Protokolü" imzalandı.

Atılan imzalar sayesinde halihazırda SİHA'lardan 10 kilometreye giden Gökçe-83 Güdüm Kitlerinin menzilinin 20 kilometreye yükseleceği, savaş uçaklarındaki menzilinin de 25 kilometreden 40 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Törende son imzalar TÜBİTAK, SAHA İSTANBUL ve ODTÜ arasında "SAHA MBA - ODTÜ Yüksek Lisans Niyet Protokolü"ne yönelik atıldı.