Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı Nahçıvan'da sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı Nahçıvan'da sevinçle karşılandı

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Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı Nahçıvan'da sevinçle karşılandı Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türkiye ile güçlü enerji iş birliğinin yeni bir halkası olan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın tamamlanmasını coşkuyla karşıladı.

19.04.2025 13:44
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Iğdır- Nahçıvan doğal gaz boru hattı Nahçıvan'da sevinçle karşılandı

IĞDIR - Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türkiye ile güçlü enerji iş birliğinin yeni bir halkası olan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın tamamlanmasını coşkuyla karşıladı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında kardeşlik bağlarının enerji iş birliğiyle daha da pekiştiği önemli projelerden biri olan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, bölge halkında büyük sevinç oluşturdu. Nahçıvan'a ilk kez Türkiye üzerinden doğrudan doğal gaz ulaştıracak olan bu hat sayesinde, bölgenin enerji güvenliği önemli ölçüde artarken, halk da kendi doğalgazına kesintisiz bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde yürütülen ve açılan projenin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın simgelerinden biri olduğu belirtilirken, hattın açılışı bölge halkı tarafından coşkuyla kutlandı.

Iğdır'dan başlayıp Nahçıvan'a uzanan bu doğal gaz hattı, sadece boru değil, aynı zamanda kardeşliğin ve dayanışmanın da bir sembolü olarak tarihe geçti. Kış aylarında ısınma konusunda endişe duymayacaklarını belirten Şemsettin Nağayev Türkiye ile kurulan bu güçlü bağ sayesinde geleceğe daha umutla baktıklarını belirterek; "Bize İran üzerinde gaz geliyordu. Kardeş ülke üzerinde bize gelmesi daha güzel olur. Çünkü Türkiye bize yakındır. Doğalgazın Türkiye üzerinde gelmesi hepimizi memnun ediyor" dedi.

Türkiye ile bir millet, iki devlet olduklarını söyleyen Fuzuli Garibov ise; "Bu gazın bize gelmesi bizim için hayırlıdır. Türkiye'de geldiği için biz bir millet, iki devlet olarak bizi sevindiriyor. İran'dan bazen geliyordu, kesiliyordu. Bundan sonra sürekli gelecek. Türk halkına teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bize kendi gazımızı getirip ulaştırdığı için minnettarız" dedi.

Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının iki ülkenin kardeşliğini pekiştirdiğini açıklayan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal; "Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının hizmete girmesi ile beraber Nahçıvan'da bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok rahat bir nefes almıştır. Iğdır, Nahçıvan doğal gaz boru hattı faaliyete geçmeden önce Azerbaycanlı kardeşlerimiz İran üzerinden doğal gaz ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ancak İran üzerinden doğal gaz alan Nahçıvan zaman zaman İran'dan gelen doğal gazlarındaki arızaların oluşması nedeniyle bazı sıkıntıların yaşanmasına neden oluyordu. Nahçıvan hem elektriksiz hem de doğal gazsız kalıyordu. Bu boru hattının faaliyete katılmasıyla birlikte artık Nahçıvan'ın her köşesindeki insanlar doğal gazdan faydalanıyorlar. İşin daha doğrusu Nahçıvan halkı Azerbaycan'ın kendi doğal gazını kullanıyor. Ondan önce İran'dan almak zorundalar. İran'da bazen değişiklikler meydana gelebilir. Birkaç gün boyunca Nahçıvan'a doğal gaz verilmiyordu. ve şartın çok zor olduğu günlerdi. Artık faaliyete geçen bu Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı ile birlikte Nahçıvanlı kardeşlerimiz rahat bir nefes alıyor. Böylece enerji konusunda sıkıntıları ortadan kalkmıştır. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı ile birlikte Azerbaycan-Türkiye kardeşliği bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye enerji merkezi olmuştur. Yakında Zengezor Koridoru açıldığı zaman bütün sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji iş birliği ile dünyaya örnek olduğunu dile getiren Ünsal konuşmasının devamında; "Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı bir gazeteci, araştırmacı, yazar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e bu kardeşliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir bu enerji iş birliğiyle birlikte bütün dünyaya örnek olmuş durumdalar. Tabii Azerbaycan'ın enerjilerini, doğal gazını, petrolünü özellikle Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmesi bazı kişileri rahatsız etmektedir, etsin. Fakat Türkiye enerji ülkesi haline gelmiştir. Bu durum Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinden dolayı ortaya çıkmıştır. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum Bu iş birliği sonsuza kadar sürmelidir" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı Nahçıvan'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

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