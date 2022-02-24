İhracata yeni bir ürün eklendi! Denemek için diktikleri mini lahananın tanesi 10 liraya Avrupa'ya satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İhracata yeni bir ürün eklendi! Denemek için diktikleri mini lahananın tanesi 10 liraya Avrupa'ya satılıyor

24.02.2022 13:11

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 yıllık deneme sürece sonrası, yetiştirilen mini lahana yaklaşık 1 kilogram geliyor. Ürünün tanesi 10 liradan başta Ukrayna, Polonya ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Salata lahana Erdemli ilçesi Kayacı Mahallesinde örtü altında 2 yıl süren adaptasyon çalışmasının ardından yetiştirildi. Olgunlaşan ürünler ihracata gitmek üzere de hasat edildi. Bölge üreticilerine yeni bir ihracat kapısı aralayan ilk ürünler tanesi 10 liradan Ukrayna, Polonya ve Rusya'ya ihraç edildi.

Ürün ile ilgili bilgi veren Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, her şeyin ihracatçı bir firma sahibine iş ziyareti esnasında Ukrayna'da bu ürünün ikram edilmesiyle başladığını belirterek, "Kendisi dikkatini çeken bu ürünü bizimle paylaştı. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde ve firma yetkilileri ile görüşmeler neticesinde ürünün bilgisine ulaştık. Kendilerinden tohum talebinde bulunduk. Bölgemizde 2 yıldan beri bir deneme istasyonu kurduk. Bölgemize adaptasyonu olacak mı, ekolojik şartlara uygun mu, elverişli mi, yönündeki çalışmaların neticesinde şuanda yaklaşık 30 dekar bir seranın içerisinde hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk kez üretildi! Salata lahanalar tanesi 10 liradan Avrupa'ya ihraç ediliyor

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ EKİMİ VE HASADI YAPILDI"

Türkiye'de hasadın daha erken gerçekleştirildiğini de dile getiren Şahin, "Bu ürün Türkiye'de ilk kez hasadı yapılan ve dikimi yapılan salata lahana. Bu ürün Avrupa'nın ve dünyanın değişik yerlerinde ekimi yapılıyordu. Genelde mart sonunda ve nisan başlarında hasat ediliyor, yine dünyanın ve Avrupa'nın değişik yerlerine ticareti yapılıyordu. Bu lahana çok farklı. İçerisinde bulunan C vitamini, lifleri ve 4-5 tane sebzenin aromasının birbirine katan bu lahana bölge çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz bu ürünün ülkemize gelmesinde emeği geçen ihracatçı İbrahim Televi'ye ve teknik konulardaki destekleri için Ziraat Mühendisi Emir Aka'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez üretildi! Salata lahanalar tanesi 10 liradan Avrupa'ya ihraç ediliyor

"YENİ BİR EKMEK, YENİ BİR İHRACAT KAPIMIZ"

Yeni ürün çalışmalarını sürdüreceklerini de kaydeden Şahin, "Dar bir dönemin içinde yeni bir ekmek, yeni bir ihracat kapımız oldu. Tüm ülke çiftçimize, bölge çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı olarak, Türk Ziraat Mühendisleri olarak her zaman için yeni ürünleri bölgemize getirmekten, yeni ürünleri çiftçimize tanıtmaktan asla vaz geçmeyeceğiz. Salata lahana, mini lahana diye tabir ettiğimiz ürünü 800 rakımda yetiştirdik. Ürünün içerisinde yüksek C vitamini var, lifli bir ürün, bölgemize adaptasyonu sağlandı. Şuanda ihracatını Ukrayna'ya gerçekleştiriyoruz. Tanesi 10 liraya ihraç ediliyor. Normalde diğer lahanaları sarmalarda, turşularda kullanırdık, artık salatalarımızda ayrıca çiğ olarak bol limonla tüketebileceğimiz bir ürünümüz daha oldu. Çok lezzetli, sulu, besin değeri yüksek bir ürün" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ilk kez üretildi! Salata lahanalar tanesi 10 liradan Avrupa'ya ihraç ediliyor

"TADI GAYET GÜZEL, SALATADA KULLANIYORUZ"

Ürünün dikiminden hasadına kadar emek veren köylü kadınlardan Hatice Can ise, "Ürünün kesimini yapıyoruz, dikimini de biz yapmıştık. İlk defa yapıyoruz. Tadı gayet güzel, salatada kullanıyoruz. Brokoli, karnabahar, marul, lahana tadı var. Hepsini içeriyor. Herkesin mutfağına girer İnşallah. Dayanıklı bir ürün" şeklinde konuştu.

Yeni ürünün bölgede yaygınlaştırılarak ihraç edilen ülke sayısının arttırılması hedefleniyor.

Türkiye'de ilk kez üretildi! Salata lahanalar tanesi 10 liradan Avrupa'ya ihraç ediliyor
YORUMLAR
500
Polonya-Ukrayna sınırında, ABD askerlerinin bulunduğu askeri üstte hareketlilik Polonya-Ukrayna sınırında, ABD askerlerinin bulunduğu askeri üstte hareketlilik Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz

Togo Cumhuriyeti, Polonya, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracata yeni bir ürün eklendi! Denemek için diktikleri mini lahananın tanesi 10 liraya Avrupa'ya satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: İhracata yeni bir ürün eklendi! Denemek için diktikleri mini lahananın tanesi 10 liraya Avrupa'ya satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement