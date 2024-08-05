İngiltere'de Hizmet Sektörü Talebi Mayıs 2023'ten Beri En Hızlı Artış Gösterdi

Ekonomi

İngiltere'de hizmet sektörü talebinde Mayıs 2023'ten beri en hızlı artış görüldü.

S&P/CIPS, İngiltere'de temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, İngiltere'de hizmet sektörü talebinde Mayıs 2023'ten beri en hızlı artış kaydedildi.

Hizmet sektörü PMI hazirandaki 52,1 seviyesinden temmuzda 52,5'e yükseldi.

Sektör güveni son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, ülkede fiyat baskıları güçlü kalmaya devam etti.