İngiltere'den Muğla'ya Çam Balı Heyeti - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'den Muğla'ya Çam Balı Heyeti

İngiltere\'den Muğla\'ya Çam Balı Heyeti

İngiltere'den gelen bir heyet, Muğla'da çam balı alımı için görüşmeler yaptı. Heyet, çam balı üretimi ve ihracat süreçleri hakkında bilgi aldı.

15.08.2024 00:47
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İngiltere'den Muğla'ya gelen bir heyetin, çam balı için bir dizi görüşme yaptığı bildirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'tan bir heyetin, Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Muğla'ya gelerek çam balı alımı için ticari görüşmeler yaptığı belirtildi.

İngiltere'nin en önemli gıda şirketlerinden Marks & Spencer ve dünyanın önde gelen bal paketleme/dağıtım şirketi Valeo Foods yöneticilerinden oluşan heyet, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile görüşerek, çam balı üretiminden ihracatına dek olan süreç, denetim faaliyetleri ve destekleme sistemi konularında bilgi aldı.

Toplantıya, üreticileri temsilen Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR Başkanı Veli Türk de katıldı.

Toplantıda, Muğla'nın Türkiye'de arıcılığın başkenti olduğunu ve çam balı başta olmak üzere yüksek kalitede arı ürünlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan Barış Saylak, heyete 2020'de kurulan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri AR-GE İnovasyon ve İşleme Merkezi hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.

Üretim sezonunda yaklaşık 3 milyon arıya ev sahipliği yapan Muğla'yı apiturizmde de önemli bir rota haline getirmeyi hedeflediklerini de anlatan Saylak, şunları kaydetti:

"Sektörün geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. İlimizde yaşanan yangınlardan sonra ani flora ve bal kaybı ile karşı karşıya kalan arıcılarımızı sübvanse etmeye devam ediyoruz. Bu dönemde arıcılarımıza, arı yemi, arı keki, toz şeker gibi ayni desteklerin yanında hibe ve alet ekipman sübvansiyonu sağladık. Üretime ara vermeden devam etmek ve üreticilerimizin yaşadığı kayıpları mümkün olan her yöntemle telafi edebilmek adına büyük bir gayret sarf ediyoruz. Özellikle bu dönemde, arıcılık sektöründe uluslararası işbirliklerinin artarak devam etmesinden üreticilerimiz adına çok büyük memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'den Muğla'ya Çam Balı Heyeti - Son Dakika

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