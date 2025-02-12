Ev almak isteyenlere kötü haber - Son Dakika
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Ekonomi

Ev almak isteyenlere kötü haber

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 34,27, aylık ise yüzde 0,70 oranında artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 34,67 arttı. Uzmanlara göre, inşaat maliyetlerinin artması konut başta olmak üzere tüm bina fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

12.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:21
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,35 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34,67 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,38 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33,0 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,0 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,92 arttı.

İNŞAAT MALİYETİ KONUT FİYATLARINI YUKARI YÖNLÜ ETKİLİYOR

Uzmanlara göre, inşaat maliyetlerinin artması konut başta olmak üzere tüm bina fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Müteahhitlerin maliyet artışını satış fiyatına yansıtmasıyla en çok üretimi yapılan konuttaki fiyatların da o oranda arttığı gözleniyor.

Ev almak isteyenlere kötü haber
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ev almak isteyenlere kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bayram Izgoren:
    kredi yok zaten parasi olan alir cadir kuracak degil ya ama bu siyasilerin bu halka yaptigi zulum hukuk islemiyor ekonomi islemiyor hayat bitik halk eziyet cekiyor 37 0 Yanıtla
  • Semih Öz:
    iyi haber nedir biliyormuyuz ki 20 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Parası olan alır 18 0 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    2 milyon maliyeti olan eve 8 milyon istersen normal vatandaş tabi alamaz ama gel görki parası olan 500 dairesi var haala almaya devam ediyor mezara götürecek galiba aç gözlü zenginlerin göz doymadıgı için normal vatandaş bişey yapamıyor 6 şubatta o kadar bina yıkıldı insanlar öldü ama boş yine ders alan yok Allah büyük devam etsinler bu şekilde hayatı zorlaştırmaya marketi ev sahibi kdv si ötv si hep gariban vatandaşın sortından geçiniyorlar zenginlide kendi aralarında bölüşüyorlar atı alan üsküdarı geçerde ahı alan sırat köprüsünü zor geçer 14 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Siz de bu haberi yapıp aç gözlülerin fiyat arttırmasına destek oluyorsunuz. 12 2 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Birkaç ay 'a konut aldın aldın,, fiyatlar ulaşılamayacak rakamlara gelecek 9 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ALLAH korusun deprem olsa yenisi eskisi ufacık bir çatlakta bile evin fiyatı yarısından aza inecek bu daha önce yaşandı 99 depreminde 10 2 Yanıtla
  • Uğur Kbd:
    Burda aranması gereken cevap bu durum kira artışına neden olmaktadır inş maliyet artışı arsa=konut fiyatı =kira artışı kiralar neden artıyor diyorlar 12 0 Yanıtla
  • Cengiz Unal:
    Hep Ev Fiatlarini Emlakcilar Sisiriyorlar Bir Ev Aynı Ev Birkaç Emlakcida Aradaki Farklar 1 Ve 500 Arası Fark Var Bu Emlakcilarin 100 De. 2 Demek Komisyon Ne Demek Askari UcretinNerdese 10 Kati Bunlara Bir Sınırlama Gelmesi Gerekir 6 1 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    sorun yok kardeşim farzı misal bir ev normal de 1 milyona mal oluyorsa Türkiye de satışı 4-5 milyon bu fiyatlar zaten hayaldi şimdi de hayal aşkında değişen tek şey fiyat değişmeyen tek şey hayal olması 0 0 Yanıtla
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