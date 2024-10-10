İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

Ağustos'ta inşaat maliyet endeksi yıllık %41,54, aylık %1,18 artış gösterdi.

10.10.2024 10:21
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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,54, aylık ise yüzde 1,18 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,86 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 42,95 arttı, aylık yüzde 1,38 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,65 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,10 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,88 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,13 arttı, aylık yüzde 0,52 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,23 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 60,49 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, İnşaat, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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