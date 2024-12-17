İnsansız HES Projesi Tanıtıldı

Ekonomi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, insansız çalışabilen İZSU Konteyner Tipi Hidroelektrik Santral (HES) Projesi'nin, düşük kurulum ve işletme maliyetleriyle belediyelerin enerji ihtiyaçlarına ve yeşil dönüşüm hedeflerine kapı açacağını belirtti.

TOBB ETÜ Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi (HİDRO), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) işbirliğiyle geliştirilen "İZSU Konteyner HES Projesi"nin tanıtımı TOBB ETÜ Yerleşkesi'nde yapıldı.

Sarınay, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, başta AR-GE faaliyetleri olmak üzere, pek çok alanda işbirliği yaptıklarını, bu işbirliklerinin önemli bir bölümünün TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde yürütüldüğünü söyledi.

Rektör Sarınay, 2013'te kurulan HİDRO'nun su türbinlerinin tasarımından üretimine, kalite kontrol süreçlerinden uluslararası standartlarda model türbin testlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduğunu anlattı.

Merkezin, teorik bilgi birikimini deneysel ve pratik uygulamalarla birleştirerek üniversite-sanayi işbirliği konusunda örnek teşkil ettiğine işaret eden Sarınay, "Merkez; Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı, Türbin İmalat Laboratuvarı ve Su Türbini Model Test Birimi olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. Model test düzeneği, sahip olduğu 2,5 megavat kurulu güçle, dünyanın en büyük kurulu gücüne sahip test düzeneğidir." dedi.

Sarınay, Ankara- Nallıhan'daki Sarıyar Barajı ve HES için yenileme projesi başlatıldığını ifade ederek, 160 megavat kurulu gücüyle santralin rehabilitasyonunun da Merkez ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütüldüğünü, ilk ünitenin 2025'te devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

Sarınay, tanıtılan projenin AR-GE çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Yerli tasarım ve üretimle geliştirilmiş bir sistemin söz konusu projeyle hayata geçirildiğine dikkati çeken Sarınay, şunları kaydetti:

"Kolay montaj ve demontaj yapılabilen ve insansız çalışan bu konteyner tipi mikro HES, düşük kurulum ve işletme maliyetleriyle belediyelerin enerji ihtiyaçlarına ve yeşil dönüşüm hedeflerine kapı açmaktadır. Bu projeyle, belediyelerimizin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunmanın ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin vizyonu, güçlü altyapısı ve birikimiyle yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine uygun teknolojiler geliştirmek ve bu teknolojileri hayata geçirmek her zaman en önemli hedeflerimizden biri olacaktır."

"Ürün önümüzdeki haftalarda sahaya sevk edilecek"

TOBB ETÜ HİDRO Direktörü Doç. Dr. Kutay Çelebioğlu da Merkezin misyonunun hidro enerji alanında bilgi birikimini artırarak nitelikli insan yetiştirmek, tematik araştırma ve geliştirme altyapısı oluşturmak ve yenilenebilir hidro enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak olduğunu söyledi.

Projenin, bir konteyner içerisine yerleştirilmiş, saha yeri seçilebilecek şekilde tasarlanmış, modüler parçalardan oluşan özel bir türbin sistemi olduğunu vurgulayan Çelebioğlu, "İnsansız çalışabilen santralin tüm sistemleri otonom olarak çalışıyor. Ürünün, önümüzdeki iki hafta içerisinde, sahaya sevki yapılacak." diye konuştu.