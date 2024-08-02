Instagram Erişim Sınırlaması Türkiye'nin E-Ticaret Hacmini Etkileyebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Instagram Erişim Sınırlaması Türkiye'nin E-Ticaret Hacmini Etkileyebilir

Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun Instagram'a erişimi sınırlaması kararı, Türkiye'nin e-ticaret hacmini günlük 1,9 milyar lira etkileyebilir. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, sosyal medyada gerçekleştirilen e-ticaretin toplamda yüzde 10 olduğunu ve bu kararın influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir hacmi etkileyebileceğini belirtti. Ekmekçi, bu kararın sektör açısından pozitif bir ortam oluşturmayacağını da vurguladı.

02.08.2024 13:32
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ticarette günlük 1,9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabilir.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirterek, oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.

Ekmekçi, "Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar" dedi.

"Bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz"

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yapan Ekmekçi, "Bizim için her kanal önemli. Türkiye'de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye'de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz" şeklinde görüş bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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