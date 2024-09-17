Intel Almanya'daki Fabrika İnşaatını İki Yıl Erteledi - Son Dakika
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Ekonomi

Intel Almanya'daki Fabrika İnşaatını İki Yıl Erteledi

Scholz, Intel'in ertelemesine rağmen Almanya'da fabrika kurma planına bağlı olduğunu açıkladı.

17.09.2024 14:21
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'li çip üreticisi Intel'in maliyet tasarrufu önlemleri çerçevesinde inşaatı iki yıl ertelediğini açıklamasına rağmen Almanya'da fabrika kurma planına bağlı olduğunu belirtti.

Intel, Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde yarı iletken üretim tesislerinin inşaatını ertelediğini duyurdu.

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Pat Gelsinger, çalışanlarına gönderdiği bir notta, Magdeburg'daki 30 milyar avroluk çip fabrikasının inşaatının başlamasının erteleneceğini ve beklenen talebe bağlı olarak inşaatta yaklaşık iki yıllık bir gecikme olacağını belirtti.

Scholz, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li şirketin çip sektöründeki mevcut durum nedeniyle yatırımlarını yeniden yönlendirmek için söz konusu ertelemeyi yaptığını belirterek, Intel'in Almanya'nın doğusunda fabrika kurma planına bağlı olduğunu ifade etti.

Intel'in Almanya'daki projeyi iki yıl erteleme kararının şirketin projeye bağlı kalma niyetini de içeren bir karar olduğunu aktaran Scholz, "Son aylarda bir dizi yarı iletken üreticisi Almanya'da önemli yatırım kararları aldı. Toplamda mikroelektronik alanında 30'dan fazla yatırım projesi devam ediyor." dedi.

Scholz, "Yarı iletken endüstrisinin bu çok değişken iş kolunda, Almanya'da zaten yüksek olan kapasitelerin daha da genişlemesini sağlamaya yardımcı olmak için bu fırsatı değerlendirmemiz bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Intel 2023'te, yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı konusunda Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 80 milyar avroluk yatırım planının bir parçası olarak, Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde yarı iletken üretim tesisleri için 30 milyar avroluk yatırım yapacağını açıklamıştı.

Intel, Magdeburg'da planladığı üretim tesisi için Alman hükümeti ile 10 milyar avro teşvik için bir niyet mektubu imzalamıştı. AB Komisyonu'nun bu konudaki onayı beklenirken, fabrika için temel atma töreni bu yıl için planlanmıştı.

Almanya'daki yeni tesislerin Avrupa Komisyonu'nun Alman hükümetinin teşvik paketini onaylamasından 4-5 yıl sonra faaliyete geçmesi bekleniyordu.

Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacaktı.

Intel, Magdeburg fabrikasına başlangıçta 17 milyar avro yatırım yapmayı planlıyordu fakat bu miktarın 30 milyar avro ile neredeyse iki katına çıkmıştı.

Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar avroya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Olaf Scholz, Teknoloji, Almanya, Ekonomi, Intel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Intel Almanya'daki Fabrika İnşaatını İki Yıl Erteledi - Son Dakika

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