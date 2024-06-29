IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı Yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını duyurdu. Çağrı ilanı, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' başlığıyla yapıldı ve toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi. Başvurular 12 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılabilir.

29.06.2024 11:03
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını belirterek "Çağrı ilanı, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' başlığıyla duyuruldu, bu çağrı ilanının toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulanan IPARD I ve IPARD II programları kapsamında bugüne kadar 25 bin 489 tesis ve projenin ülkeye kazandırıldığının altını çizdi.

Programın büyük ilgi görmesi üzerine IPARD III Programı'nın bu yıl 81 ile yayıldığına işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"IPARD III Programı 1. Çağrı İlanı 'Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' başlığıyla 21 Mart'ta yayımlandı. IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı da 28 Haziran'da yayımlandı. Çağrı ilanı, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' başlığıyla duyuruldu, bu çağrı ilanının toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi."

Yumaklı, söz konusu ilan döneminde, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları ile yenilenebilir enerji tesisleri sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipman ile hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderlerinin destekleneceğine dikkati çekerek "IPARD-III Programı gereğince, bu çağrıda hibe oranı yüzde 60 olup genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecek. Ayrıca projede atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için de o harcamaya özel ilave olarak yüzde 10 hibe desteği sağlanabilecek. Proje başvurularındaki toplam hibe oranı ise yüzde 75'i geçemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

IPARD-III Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, yatırımcıların proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz–16 Ağustos tarihlerinde https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapabileceklerinin altını çizen Yumaklı, başvuru paketlerini de 29 Ağustos'a kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebileceğini aktardı.

Yumaklı, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında bulunan açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru alınmayacağına dikkati çekerek söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacağını belirtti.

Söz konusu çağrıyla kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi bir bölgesel denge sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerinin altını çizen Yumaklı, "IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı dönemimizin üreticilerimize, girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Başvuru çağrı ilanına ilişkin detaylı bilgilere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu internet sitesinden ulaşılabiliyor.

IPARD Programı kapsamında desteklenen Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri altındaki yenilenebilir enerji sektörü projeleri değerlendirilirken başvuru sahiplerinin son 3 yıllık dönemdeki elektrik tüketim verileri inceleniyor. Bu çerçevede, IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yenilenebilir enerji projesi başvurusunda bulunacak girişimcileri mağdur etmemek amacıyla istisnai bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, enerji sektörü kapsamında sunulacak projelerde, talep edilmesi durumunda üretime esas güç değerinin belirlenmesi için deprem öncesi dönem elektrik tüketim verileri dikkate alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı Yayımlandı - Son Dakika

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