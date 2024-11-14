IPARD III Programı 81 İlde Yaygınlaştı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programını 81 ilde yaygınlaştırdıklarını belirterek, "IPARD III Programıı 1. Başvuru Çağrı İlanında, gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 249 proje, toplam 2,3 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı." dedi.

Yumaklı, bir otelde düzenlenen "IPARD III Projeleri Hayata Geçiyor Programı"nda yaptığı konuşmada, günümüzde en önemli konulardan birinin kırsaldan kente göç olduğunu söyledi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bu durumun yaşandığına dikkati çeken Yumaklı, buna karşın kırsal kalkınmanın öneminin giderek arttığının altını çizdi.

Türkiye olarak, gıda arz güvenliğini sağlamak için kırsal kalkınma yatırımlarının öncelikli hedefleri olduğunu anlatan Yumaklı, ilerleyen süreçte bu yatırımları üretim planlamasıyla da entegre ederek, kırsal bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Yumaklı, başta IPARD destekleri olmak üzere, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı gibi projelerle kır-kent ayrımını ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin teknoloji ve makine kullanımının artırılması da bu anlamda önemli. Ürettiğimiz kadar da bunları satabilmek, ilgili pazarlara ulaştırabilmek de önemli bir unsur. Bu programlar sayesinde son 18 yılda 95 binden fazla projeye yaklaşık 117 milyar liralık hibe desteği sağladık. Bu desteklerin oluşturduğu istihdam yaklaşık 280 bin kişi. Ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sırada. Türkiye'nin önemli bir gıda tedarik merkezi olduğunun altını da çizmek gerekir. 22 yıl önce ihracatımız 3,8 milyar dolardı, bugün 31 milyar dolara ulaştı. Bu yılın sonunda bu rakam çok daha ileriye ulaşmış olacak. 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürünü gönderiyoruz."

"IPARD'ı 81 ilde yaygınlaştırdık"

Bu desteklerin arasında IPARD-TKDK desteklerinin çok önemi bir yeri olduğunu aktaran Yumaklı, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programını Avrupa'da en iyi uygulayan ülkelerden biri olduklarını ifade etti.

Yumaklı, 2011 yılından itibaren IPARD I ve II Programı kapsamında 28 başvuru çağrı ilanına çıktıklarının bilgisini vererek, "IPARD I ve II programları kapsamında bugüne kadar; hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde 25 bin 585 tesis ve proje hayata geçirildi. Bu kapsamda girişimcilere toplam 46 milyar liralık hibe desteği sağlandı. Bu desteklerle toplam yatırım 98 milyar liraya ulaştı ve yaklaşık 104 bin kişiye de istihdam sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu destekler sayesinde binlerce gencin, kadının, çiftçinin ve sanayicinin yüzünün güldüğünün altını çizen Yumaklı, hibelerin yüzde 66'sının genç, yüzde 30'unun da kadın yatırımcılara ödendiğini bildirdi.

Yumaklı, desteklerle birçok sektörde bölge ekonomisine ve istihdama çok ciddi katkılar sağlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"IPARD III döneminde de üreticilerimizin, çok farklı, çok etkileyici başarı hikayeleri yazacağına gönülden inanıyorum. 42 ilin faydalandığı IPARD'ı bu yılın başından itibaren 81 ilde yaygınlaştırdığımızı belirtmiştik. IPARD III Programı'nın toplam bütçesi ise 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkartıldı. Bu yıldan itibaren 7 yıl süreyle IPARD III Programı'nı uygulayacağız. 1. Başvuru Çağrı İlanında, gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 249 proje, toplam 2,3 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı. Yeni tesislerimizin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum."

Programla ülkenin büyümesi ve kırsal alanların kalkınması için belirledikleri hedeflere büyük bir umutla ilerlediklerine değinen Yumaklı, IPARD-III Programıyla kırsal alanlarda yaşayan ve üreten insanların hayatlarına daha çok dokunacaklarını bildirdi.

"251 milyon avroluk paketi yatırımcılarımızla buluşturduk"

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı da kırsalda yaşayan vatandaşların refah düzeylerinin artırılması için IPARD fonlarını, kurum olarak 13 yıldır yatırımcılara hibe olarak kullandırdıklarını söyledi.

Programın IPARD III dönemiyle ülkenin tamamında uygulanmaya başladığını ifade eden Antalyalı, "Bu kapsamda bu yıl içerisinde 5 çağrı gerçekleştirdik. 251 milyon avroluk paketi yatırımcılarımızla buluşturduk. Kaynaklarımızın yaklaşık 4 katı kadar başvuru aldık." dedi.

Antalyalı, tarımda ve kırsal alanlarda sürdürülebilir bir kalkınma için Bakanlığın politikalarıyla uyumlu olarak sürdürülebilir, kayıtlı, izlenebilir ve verimli üretim modelini hayata geçirdiklerini aktararak, "Bu kapsamda IPARD III projeleri ile sadece üretim miktarını değil, aynı zamanda üretim kalitesini de artırıyoruz." diye konuştu.

IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yaklaşık 60 milyon avroluk projeyi imzaladıklarını, gelecek hafta da 10 milyon avroluk sözleşme imzalayacaklarını belirten Antalyalı, "Şu anda karşılığı 2,3 milyar liralık sözleşme imzalandı, yaklaşık 5 milyar liralık yatırım gerçekleştirilecek." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da başarılı uygulamalarıyla IPARD programının kendileri için yerinin ayrı olduğunu dile getirdi.

Programın kırsal bölgelere yapılan programları destekleyip istihdama doğrudan katkı sağladığına işaret eden Bozay, "Bir yandan da gıda güvenliği, hayvan refahı, hijyen şartları ve tarımsal teknolojiler gibi alanlarda Avrupa Birliği standartlarına taşımaya yardımcı oluyor. Ayrıca iklim değişikliğinin olumsuz etkisini hissettiğimiz bu dönemde, çevre dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir tarım bakımından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bozay, IPARD IV Programı için de Bakan Yumaklı'nın talimatı olduğunu ifade ederek, bu talimat doğrultusunda çalışacaklarını bildirdi.

Depremden etkilenen illere de katkı sağlayacak

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de IPARD III Programı'nın 81 ilde kırsal alanlara yeni fırsatlar getireceğini, bunun Türkiye ile işbirliklerinde güçlü bir destek göstergesi olduğunu bildirdi.

Programın Türkiye'nin kırsal bölgelerin geliştirilmesinde, daha sürdürülebilir ve güçlü bir gıda sektörünün oluşturulmasında kilit rol oynayacağına inandığını vurgulayan Ossowski, projelerin depremden etkilenen illere de katkı sağlayacağını anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında projeleri onaylanan Türkiye'nin 7 bölgesindeki yatırımcılara temsili çek takdimi gerçekleştirdi.