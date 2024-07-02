IPARD III Programında 2. Başvuru Çağrısı Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

IPARD III Programında 2. Başvuru Çağrısı Yayımlandı

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun IPARD III programında 2. Başvuru Çağrı ilanı yayımlandı. Zonguldak İrtibat Ofisi'nden yapılan açıklamada yatırımcılara toplam 80 milyon Euro'luk hibe desteği sağlanacak. Başvuruların 5 Nisan ila 14 Haziran tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi.

02.07.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun, IPARD III programında 2. Başvuru Çağrı ilanı yayımlandı. Zonguldak İrtibat Ofisi'nden yapılan açıklamada yatırımcılara toplam 80 milyon Euro'luk hibe desteği sağlanacak.

Zonguldak İrtibat Ofisinden yapılan açıklamada, hibe bütçesinin 80 milyon Euro olduğu açıkladı. 2024 yılı itibariyle 7 yıl boyunca uygulanacak olan IPARD III Programında, başvuru yapılacak olan projelerde ön hazırlık sürecinin kolaylaştırılması ve inceleme aşamasının hızlandırılması hedefiyle ilk kez yıllık çağrı takviminin yayınlandığı ifade edildi. Mart kamuoyunda paylaşılan ilanı "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlığıyla yayımlandı. Projelerin 5 Nisan ila 14 Haziran tarihleri arasında kabul edileceği, başvurular çerçevesinde Zonguldak'ta yatırım bütçesinin 67 milyon lira olduğu öğrenildi. İlanda 5 projenin başvurusu alındı.

İkinci başvuru çağrı ilanında ise "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altında sunulacak projeler için "Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri", "Kırsal Turizm ve Yenileme Faaliyetleri", "Kültür Balıkçılığı", "Makine Parkları", "Yenilenebilir Enerji Tesisleri" destekleri sağlanacak.

Yapım işleri, makine-ekipman alımları, hizmet alımları ve görünürlük harcamaları desteklenecek giderler arasında yer alacak.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranının yüzde 60 olduğu; genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri için bu oran yüzde 70'e çıkabileceği ifade edildi. Uygun harcama tutarında ise 500 bin Euro'ya kadar olan başvuruların destekleneceği kaydedildi. Atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili harcamalar için yüzde 10 ilave hibe desteği sağlanacağı ancak toplam hibe oranının yüzde 75'i geçemeyeceği vurgulandı.

Yatırımcıların, proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapabileceği, başvuru paketlerinin de 29 Ağustos 2024 tarihine kadar Zonguldak İrtibat Ofisi'ne teslim edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Zonguldak, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IPARD III Programında 2. Başvuru Çağrısı Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: IPARD III Programında 2. Başvuru Çağrısı Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement