IPARD III Programında 2. Başvuru Çağrısı Yayımlandı

Ekonomi

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun, IPARD III programında 2. Başvuru Çağrı ilanı yayımlandı. Zonguldak İrtibat Ofisi'nden yapılan açıklamada yatırımcılara toplam 80 milyon Euro'luk hibe desteği sağlanacak.

Zonguldak İrtibat Ofisinden yapılan açıklamada, hibe bütçesinin 80 milyon Euro olduğu açıkladı. 2024 yılı itibariyle 7 yıl boyunca uygulanacak olan IPARD III Programında, başvuru yapılacak olan projelerde ön hazırlık sürecinin kolaylaştırılması ve inceleme aşamasının hızlandırılması hedefiyle ilk kez yıllık çağrı takviminin yayınlandığı ifade edildi. Mart kamuoyunda paylaşılan ilanı "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlığıyla yayımlandı. Projelerin 5 Nisan ila 14 Haziran tarihleri arasında kabul edileceği, başvurular çerçevesinde Zonguldak'ta yatırım bütçesinin 67 milyon lira olduğu öğrenildi. İlanda 5 projenin başvurusu alındı.

İkinci başvuru çağrı ilanında ise "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altında sunulacak projeler için "Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri", "Kırsal Turizm ve Yenileme Faaliyetleri", "Kültür Balıkçılığı", "Makine Parkları", "Yenilenebilir Enerji Tesisleri" destekleri sağlanacak.

Yapım işleri, makine-ekipman alımları, hizmet alımları ve görünürlük harcamaları desteklenecek giderler arasında yer alacak.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranının yüzde 60 olduğu; genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri için bu oran yüzde 70'e çıkabileceği ifade edildi. Uygun harcama tutarında ise 500 bin Euro'ya kadar olan başvuruların destekleneceği kaydedildi. Atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili harcamalar için yüzde 10 ilave hibe desteği sağlanacağı ancak toplam hibe oranının yüzde 75'i geçemeyeceği vurgulandı.

Yatırımcıların, proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapabileceği, başvuru paketlerinin de 29 Ağustos 2024 tarihine kadar Zonguldak İrtibat Ofisi'ne teslim edileceği belirtildi. - ZONGULDAK