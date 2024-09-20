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Ekonomi

iPhone 16'ya Yoğun İlgi!

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Asgari ücretin 6 katına ulaşan fiyatlara rağmen, iPhone 16 Türkiye'de büyük ilgi gördü.

20.09.2024 16:57
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Asgari ücretin 6 katına ulaşan fiyatlar iPhone tutkunlarını durduramadı

iPhone 16 serisi Türkiye'de satışa sunuldu, yüksek fiyatlara rağmen ilgi yoğun

İSTANBUL - Apple'ın yeni modeli iPhone 16 serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'deki asgari ücretin 6 katına ulaşan fiyatlara rağmen iPhone 16 serisi yoğun ilgi görüyor.

Apple'ın iPhone 16 serisi, yüksek fiyatlara rağmen Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılandı. Asgari ücretin 6 katını aşan fiyatlar tüketicileri ekonomik olarak zorlasa da, marka sadakati ve teknolojik yenilikler bu durumu gölgede bıraktı. Türkiye'deki bu yoğun talep, Apple'ın güçlü marka algısının ve ürün stratejisinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni iPhone fiyatlarının yüksek olmasına rağmen mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Asgari ücretin 6 katına ulaşan iPhone 16 serisine talep yine de düşmedi. Yeni seri satışa sunulmadan 24 saat öncesinde dahi vatandaşlar yeni model iPhone alabilmek için mağazalara akın etti. Sabah saatlerinde mağazalar açıldığında, günler öncesinden ön siparişte bulunan tüketiciler telefonlarını satın alabildi. Serinin en ucuz modelinin fiyatı 64 bin 999 TL'den satılırken en fazla özelliğe sahip modelinin fiyatı ise 119 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

17 saat mağazanın açılışını beklediğini söyleyen Oktay Özkaya, "Dün geceden beri sıradayız. Yaklaşık 17 saat mağazanın açılışını bekledik. En pahalı iPhone satılan ülkelerden biriyiz. Mağazada stok yok, ön talep oluşturmadan ürünü alamıyorsunuz. Aynı zamanda limit var, istediğiniz kadar telefon alamıyorsunuz" dedi.

Bir başka vatandaş ise iPhone 16 Pro Max modelini alabildiğini ifade ederken "Arkadaşımla birlikte 16-17 saat kadar mağazanın kapılarının açılmasını bekledik. Kapılar açıldığında bir kargaşa oldu. Ön talebimiz vardı, o sebeple telefonlarımızı zatın alabildik. Her sene yeni model çıktığında takip ediyoruz, yeni model telefonu almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

iPhone 16\'ya Yoğun İlgi!
Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi iPhone 16'ya Yoğun İlgi! - Son Dakika

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