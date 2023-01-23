İran'daki olaylar Van esnafını vurdu - Son Dakika
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İran'daki olaylar Van esnafını vurdu

23.01.2023 12:38

İran'daki olaylar Van esnafını vurdu İran'da Mahsa Jina Amini'nin öldürülmesiyle başlayan ve hala devam eden olaylar nedeniyle Van'a gelen İranlı turist sayısında ciddi anlamda düşüş yaşanırken, durumdan olumsuz etkilenen Van esnafı ise olayların bir an önce son bulması temennilerinde bulundu.

İran'daki olaylar Van esnafını vurdu

VAN - İran'da Mahsa Jina Amini'nin öldürülmesiyle başlayan ve hala devam eden olaylar nedeniyle Van'a gelen İranlı turist sayısında ciddi anlamda düşüş yaşanırken, durumdan olumsuz etkilenen Van esnafı ise olayların bir an önce son bulması temennilerinde bulundu.

İran'da Mahsa Jina Amini'nin öldürülmesiyle başlayan olaylar, en çok Van esnafını vurdu. Van için adeta olmazsa olmaz olan İranlı turistler, bir yandan ilin ekonomisine büyük katkılar sağlarken, bir yandan da kente canlılık kazandırıyordu. Geçen sene başlayan ve hala devam eden olaylar nedeniyle İranlı turist sayısında ciddi anlamda düşüş yaşandığını belirten esnaf, bu durumun kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. İranlı turistlerin konaklamadan gıda sektörüne, giyim sektöründen ulaşımına kadar her alana dokunduğunu aktaran esnaf, tek temennilerinin İran'daki olayların bir an evvel son bulması ve Van'ın eski canlılığına kavuşması olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi İran'daki olaylar Van esnafını vurdu - Son Dakika

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