IRF 2024 Dünya Yol Kongresi

Ekonomi

Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Federasyonunun (IRF) 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Yol Kongresi, "Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla bu yıl İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği kongrenin açılış konuşmasını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, IRF Başkanı Dimitris Mandalozis ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkan Yardımcısı Robert de Groot gerçekleştirdi.

Kongrede, Azerbaycan, Seyşeller, Libya, Gana, Madagaskar, Nikaragua, Slovenya, Zimbabve, Katar, Türkmenistan, Moritanya, Suudi Arabistan ve Ermenistan gibi ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları da yer aldı.

Mandalozis, burada yaptığı konuşmada, yolların fiziksel altyapıdan çok daha fazlası olduğuna dikkati çekerek, bireyleri, işletmeleri, pazarları ve toplulukları birbirlerine bağlayan hayati bağlayıcılar olduğunu söyledi.

Mandalozis, "Bunları inşa etme ve yönetme yaklaşımı da önemlidir. Gerçekten sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyorsak, çözümümüzün herkes için, her yerde, şehir merkezlerinden uzak kırsal alanlara kadar işe yaramasını sağlamalıyız." dedi.

Karşılaşılan zorlukların önemli olduğunu ancak fırsatların daha da büyük olduğunu kaydeden Mandalozis, mobilite, sürdürülebilirlik ve teknolojinin birleştiğinde çözümün bir parçası olduğunu anlattı.

Mandalozis, şunları kaydetti:

"Gizli ihtiyaçlarımızın tam olarak anlaşılmasını ve uygun şekilde ele alınmasını sağlamak için mesajlarımızda tek sesle konuşmak temeldir. 70 yıldan fazla bir süredir, anlamlı etki yaratan ipuçları için kamu ve özel çevreleri birleştirdik. Bu, kim olduğumuzun ve bir federasyon olarak ne yaptığımızın özüdür. Bugün, küresel zorluklarda, ulaşım topluluğu ve diğer bir federasyon olarak kolektif ses her zamankinden daha önemlidir. Kongreye başlarken, her birimizin dönüştürücü zincirleri yönetmede oynadığı rol üzerinde düşünmenizi rica ediyorum. Bu kongre sadece bir araya gelme fırsatı değil, aynı zamanda herkesin bağlantı kurmaya, güçlendirmeye ve hepimiz için sürdürülebilir sonuçlar yaratmaya devam ettiği bir geleceğe doğru yol belirleme şansıdır."

"Hedefimiz ulaşım sektörünü karbondan arındırmak"

EIB Başkan Yardımcısı Groot da iklim değişikliği, kentleşme ve ekonomik eşitsizliğin acil zorluklarıyla boğuşan bir dünyada yaşanıldığını belirterek, bugün, yarının yollarını, güvenli, kapsayıcı, yeşil ve verimli yolları inşa etmenin hayati ortakları olarak burada olduklarını dile getirdi.

Groot, "Topluluklarımızın ve gelecek nesillerimizin hak ettiği yollar için buradayız. Bugün, her birimizin küresel olarak sürdürülebilir yolları şekillendirmede oynadığı rolü ve bunların ülkelerin vatandaşlarının hayatlarını iyileştirme hırslarıyla nasıl bağlantılı olduğunu inceliyoruz." diye konuştu.

Taşımacılık sektörünün küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte birine sebep olduğunu anlatan Groot, kara yolu taşımacılığının da bu miktarın önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çekti.

Groot, "Ülkeler büyüdükçe ve nüfuslar genişledikçe, taşımacılığa olan talep artmaktadır ve bu talep artışı çevre veya gelecek nesillerimiz pahasına olmamalıdır. Mevcut ağların iyileştirilmiş planlama, verimliliği, yönetimi ve bakımı yoluyla bağlantıyı genişletmek ve emisyonları azaltmak arasında bir denge kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Yatırım Bankası olarak sürdürülebilir altyapı için standart belirlemeye yardımcı olma sorumluluğuna sahip olduklarının altını çizen Groot, bir numaralı önceliklerinin iklim eylemi olduğunu vurguladı.

Groot, misyonlarının yalnızca yol projelerini finanse etmek değil, aynı zamanda ulaşım sektörünü karbondan arındırma ve iklime dayanıklı varlıklar oluşturmak olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yollar ekonomilerimizin atardamarlarıdır, insanları, toplumları, kültürleri, ayrıca malları ve hizmetleri birbirine bağlar. Zamanımızın çevresel, sosyal ve ekonomik zorluklarını karşılamak için evrimleşmeleri gerekir. Avrupa Yatırım Bankası'nda sürdürülebilirlik bir moda sözcüğünden daha fazlasıdır. Yaptığımız her şeyin içine yerleşmiştir. Kredilerimizin en az yüzde 50'sinin iklim eylemini desteklemesini sağlamak için iddialı hedefler belirledik. Geçtiğimiz yıl, yıllık 72 milyar avroluk imzalarımızın yüzde 58'ini yeşil finansmana ayırdığımızda bu hedefe ulaştık ancak kendimizi zorlamaya devam etmek için buradayız."