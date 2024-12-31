İş Bankası İlk Güneş Enerji Santralini Faaliyete Geçirdi

Ekonomi

TÜRKİYE İş Bankası, genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik öz tüketim amaçlı ilk güneş enerji santralini hayata geçirdiğini duyurdu. Sektörde bu büyüklükte devreye alınan ilk yatırım olma özelliği taşıyan ve 25 MW'lık bir kurulu gücü bünyesinde barındıran yatırım ile 20 bin ton karbon salımının önüne geçilmesi ve 2 bin 750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor.

Kısa süre önce Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıklayan Türkiye İş Bankası, 100'üncü yılında kendi enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlama yolunda da önemli bir adım attı.

İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji çatısı altında yürütülen çalışmalar sonucunda, bankanın genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik güneş enerji santrali yatırımı Bitlis'te hayata geçirildi.

YILDA 20 BİN TON KARBON SALINIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bankacılık sektöründe bu büyüklükte devreye alınan ilk öz tüketim santrali olma özelliği taşıyan yatırım, güneş enerji santrallerinden oluşan 25 MW'lık bir kurulu gücü bünyesinde barındırıyor ve 2 bin 750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer karbon salınımını engellemeyi hedefliyor. Toplamda 42 bin adet panel, bin ton çelik ve 268 bin metre kablo kullanılan yatırım aynı zamanda bölgedeki en büyük güneş enerji santrali yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.

Karbon-nötr olma hedefini 2035'ten 2026'ya çeken banka, 2023 yılından itibaren yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarik etmeye başlamış ve eş zamanlı olarak enerji verimliliği önlemlerini hayata geçirmişti. Banka, planlamanın ikinci adımını oluşturan güneş santrali yatırımıyla genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinde kendi tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretebilme kapasitesine ulaştı.

2025'TE İLAVE 40 MW'LIK YATIRIM PLANLANIYOR

Atlas veri merkezi ve şubelerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek 40 MW'lık ilave güneş enerji santrali yatırımının da İş Enerji aracılığıyla 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

2020 yılından itibaren, elektrik üretimi için kömür ve doğal gaz kullanan yeni termik santral yatırımlarını, 2021 yılından itibaren ise yeni kömür madenciliği yatırımlarını finanse etmeyeceğini açıklayan İş Bankası çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki başarılı performansı sebebiyle 2023 yılından itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyor.