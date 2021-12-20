MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı'dan MÜSİAD Vizyoner açıklaması

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İstanbul'da gerçekleştirilecek MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi ile iş ve ekonomi dünyasına yeni bir rota çizileceğini belirtti.

Saygılı, yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın iş insanlarını bilgilendirme ve geleceğe hazırlama amacıyla hayata geçirdiği MÜSİAD Vizyoner zirvesinin "Fark et" temasıyla 22 Aralık'ta yapılacağını kaydetti.

Zirveye İzmir'den geniş katılım sağlayacaklarını aktaran Saygılı, şunları ifade etti:

"MÜSİAD Vizyoner ile iş ve ekonomi dünyasına yeni bir rota çizilecek, alanında uzman isimler ağırlanarak iş dünyasında farkındalık oluşturulacak ve ufkumuzu genişleten paylaşımlar yapılacak. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknoloji, dijital ve inovatif gibi kavramların etkilerini, dünyada yaşanan dönüşümü, iklim krizini, yeşil ekonomiyi, sürdürülebilir hedefleri masaya yatıracağız."