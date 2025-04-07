İskenderun'da Kiralar Düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

İskenderun'da Kiralar Düşüyor

İskenderun'da Suriyelilerin dönüşü ve TOKİ konutlarının tamamlanması ile kiralar düşmeye başladı.

07.04.2025 10:46
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Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı İskenderun'da Suriyelilerin dönüşü ve afet konutlarının teslimi fiyatları düşürmeye başladı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesi ve deprem konutlarının yüzde ellilik kısmının tamamlanmasıyla birlikte düşmeye başladı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Türkiye'nin en güneyinde bulunan ve sınır noktasında bulunan Hatay'da deprem sonrası artan konut ve iş yeri kiraları TOKİ konutlarının teslim edilmesi ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle düşmeye başladı. İskenderun ilçesinde emlakçılık yapan Kübra Berazi, Suriyelilerin kendilerini arayarak birkaç ay içerisinde evleri boşaltacaklarını söylediklerini belirterek ilerleyen süreçte kira fiyatlarının daha da düşeceğini söyledi.

"TOKİ'lerin yüzde ellisinin tamamlanmasıyla konut ve iş yeri kiralarında bir rahatlama yaşandı"

Deprem sonrası bölgede yaşanan kiralık daire sıkıntısının TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla rahatladığını ifade eden emlakçı Kübra Berazi, "Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle ciddi anlamda iş yerlerinde ve konutlarda bir boşalma yaşandı. Depremin üzerinden iki yıl geçti, kiralarda ve iş yerlerinde bir rahatlama yaşandı. TOKİ'lerin yüzde ellisinin, yüzde altmışının tamamlanmasıyla yüzde otuz gerileyeceğine inanıyorum" dedi.

"Suriyeliler tamamen gittikten sonra ev fiyatlarında ve kiralamalarda bir düşüş olacak"

Suriyelilerin ülkelerine dönmeleriyle birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade eden emlakçı Berazi, "Kiraların düşmesinde Suriyelilerin çok fazla etkisi var, Suriyeliler arasında ev sahibi olanlar çok az. Suriyelilerin yüzde doksanı kiracı, tabii ki de kiraların yükselmesinde onlar da etken. Depremden önce ülkemize gelmişlerdi, deprem de yaşandıktan sonra inanılmaz bir konut sıkıntısı çıktı. Suriyeliler tamamen gittikten sonra ev fiyatlarında ve kiralamalarda bir düşüş olacak. Bizleri arayıp şehir dışında olan müşterilerimiz var portföyleri biz de ilanda satılık, ev sahipleri bizlerden bunlar üzerinden düşüş istiyorlar" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İskenderun'da Kiralar Düşüyor - Son Dakika

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