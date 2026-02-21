İskenderun Demir Çelik'e Yeni Alan Tahsisi

İskenderun Demir ve Çelik AŞ Hatay Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave alan tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında İskenderun Demir ve Çelik AŞ Hatay Özel Endüstri Bölgesi'ne yeni alanlar ilave edildi.

Bölgeye ilave edilen alanlara ilişkin haritalar da ilanın ekinde yer aldı.