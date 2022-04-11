İslam Memiş'ten ağızları açıkta bırakacak seçim tahmini: Erdoğan 4 ayda ekibini değiştirip erken seçime 'evet' diyecek - Son Dakika

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem altın ve dolar hem de siyaset dünyasıyla ilgili bomba tahminlerde bulundu. İslam Memiş, "Mayıs'ta Hüplet Haziran'da Gümlet" başlıklı yazısında Mayıs ayı içerisinde finans piyasalarında yaşanacak büyük tezgahı anlatıp, ardından kabinede değişiklik ve erken seçim tahmininde bulundu.

İşte İslam Memiş'in yazısından ilgili bölümler...

MAYIS'TA GRAM ALTIN 980 TL, DOLAR 15.50 OLACAK

"Nisan ayının "Mayıs'a hazırlık ayı" olduğunu sık sık belirttiğimi anımsatmak isterim. Mayıs ayında dışarıya odaklanacağımız, dış etkenlerden olumsuz yönde etkileneceğimiz, küresel fırtına ile beraber kısa vadeli bocalayabileceğimizi belirtmek isterim. Ancak size iç gelişmeler ile ilgili düşüncemi belirtmemiştim.

Mayıs-Haziran fırtınası, beraberinde yeni fırsatlar da sunabilir. Ondan sebep iç gelişmeler, aslında yılın 3. çeyreği için bize yeni mesajlar sunacak!

1- Dolar/TL kurunda Mayıs'ta 15-15,50 lira aralığını öngördüğümü önceden belirttim. Hal böyle olunca altın-gümüş gibi değerli metallerin gram bazındaki yükselişte kaçınılmaz olur. Mesela gram altın 960-980 lira aralığı, gümüş gram 12-12,50 lira aralığı."

DOLAR HAZİRAN'DA 13.80'E DÜŞECEK

"Tam bu esnada herkes "Bu işin dönüşü yok, artık gerilemez, yandık, bittik" derken aşağı yönlü tam ters dönüşe hazırlıklı olmak gerek. Yani, dolar/TL kurunda tekrar 13,80 lira gibi bir seviye. Sağ gösterip, soldan vurma taktiği uygulansa da aslında önceden sonuç görülebilir.

Mesela; Mart-Nisan ayında çoğu ülke liderlerinin Türkiye ziyareti, aramızın açık olduğu ülkeler ile yeniden barışmak, dış politikada normalleşme süreci aslında sıcak para akışının habercisi. Uzun vade mi, kalıcı mı, geçici mi, işe yarar mı vs kısmı tartışılır. Orası ayrı. Benim beklediğim sıcak parayı iç piyasaya salacaklarına inanıyorum.

Rus iş adamlarının şu an Türkiye'de kaldığını, nakit ile beraber Türkiye'de beklemeyi tercih ettiklerini sanırım unutmasınız. Canlı ve sıcacık nakit paralar. Suudi Arabistan'dan gelecek nakitleri daha hesaba katmıyorum bile. Cemal Kaşıkçı dosyayı Suudi Arabistan'a devredildi. Bu hamlelerin geri dönüşü geçici de olsa olumlu olacağını söyleyebilirim."

ERDOĞAN A'DAN Z'YE TÜM EKİBİ DEĞİŞTİRECEK

"2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kabine değişikliği yapacak" düşüncemi 2021 Aralık ayında sizler ile paylaştığımı, 4 aylık süreçte bakanlıklarda, kurum ve kuruluşlarda ciddi değişim süreci olduğunu gördük. Ama asıl bomba şu "Ekibinde büyük bir değişime gideceğini tahmin ediyorum." A'dan Z'ye tüm ekibini değiştirecek, eski başarılı ekibini tekrar toparlayacak.

Sizinle bir bomba düşünce mi daha yazayım. Siyasi hamle nedeniyle ekip değişiyor, sıcak para akışı nedeniyle döviz kuru geriliyor, mevsimsel etki nedeniyle enflasyon duruyor… Sonra da erken seçim çağrılarına Erdoğan hodri meydan buyurun diyor ve erken seçim kararı alınıyor."

ÇÖKÜŞ OLACAK

"Önce fiyatları yukarı, herkes hep bir ağızdan "Ne oldu, fren patladı, geçmiş olsun, yandık" vs derken bombalar art arda patlayacak ve çöküş olacak. Bu tarihi not alın ki, Haziran'da ters köşe olanlara tekrar hatırlatalım. Kuralları her zaman oynatan koyar. Bunu unutmamanız ve gümleyenlerden olmamanız dileğiyle."