Isparta'da Elma Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Isparta'da Elma Hasadı Başladı

Isparta\'da Elma Hasadı Başladı

Isparta'da elma hasat mevsimi başladı, 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

24.09.2024 10:26
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Türkiye'de toplam elma üretiminin dört birine sahip ve tadı ve aroması ile coğrafi işaret alan Isparta elmasının hasat mevsimi başladı. Hasat döneminde 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

Gül, domates, karanfil ve lavanta sezonlarının sona ermesinin ardından Isparta'da üreticiler bu kez elma hasadına başladı. Türkiye'de her 4 elmadan birinin sahibi olan Isparta'da hasat süresince yaklaşık 1 milyon ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Sabahın ilk ışıklarında işçilerin bahçelere giderek toplamaya başladığı elmalar, kasalarda bir araya getirildikten sonra traktörler yardımıyla bahçelere en yakın alanda yer alanda bulunan soğuk hava depolarına sevk edilerek muhafaza altına alınıyor.

"Yaklaşık 1 milyon ton rekolte bekleniyor"

Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta'da elma hasadının başladığını söyleyen Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Elma hasadında geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında bir hasadımız olmuştu. Bu yıl tahmini rekolte beklentimiz 1 milyon ton civarında. Isparta'da elma hasadı Eylül ayının ortalarında başlar, hava şartlarına bağlı hasadımız biter. Elma bahçelerinde Starking, Golden, Granny Smith, Fuji cinsi gibi elmalar başta olmak üzere yirmi, otuz farklı cinslerimiz şu anda hasat oluyor. Atabey, Gönen, Eğirdir, Gelendost ve Yalvaç ilçelerimizde yoğun olarak üretilen elmalar Eğirdir Gölümüzün, Allah'ın verdiği hava ve su bereketi ile işleniyor. Hasat edilen elmalar Türkiye pazarlarında ve Avrupa pazarlarında alıcı buluyor. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konya'dan Isparta'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için geldiğini söyleyen Ali Arlı ise, "17 yıldır bu işi yapıyorum. Burada çalışan işçiler elma toplamak için sabah saat 08.00'de Isparta'dan geliyorlar. Akşamüzeri işleri bitince gidiyorlar. Burada elma bahçelerinde yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Kazasız belasız bereketli bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

Elma bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Gül Altınok ise kendisine maddi gelir sağladığını belirterek, "Ben 3 yıldır çalışıyorum. Burada günlerim güzel geçiyor. Elma toplamayı seviyorum. Sabah 05.00'te uyanıyorum, 08.00'de elma toplamaya başlıyoruz. Akşam 5 buçukta ise işimiz bitiyor. Herkesin yapabileceği güzel bir iş. Ben buradan bütün kadınlara öneriyorum. Kendim de bir öğrenci olarak maddi gelir sağlıyorum" dedi - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Isparta'da Elma Hasadı Başladı - Son Dakika

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