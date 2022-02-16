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KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

KDV indirimi denetimi yapıldı

16.02.2022 17:14

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Isparta'da görevliler marketlerde denetim yaptı.

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Isparta'da görevliler marketlerde denetim yaptı.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ve Maliye ekiplerinin katıldığı denetimlerde, ürün fiyatlarında indirim yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, gazetecilere, denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

???????Denetimlerin yurt genelinde yapıldığını hatırlatan Ülger, "Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Isparta'da bir denetim ekibi kurduk. İndirim uygulamayan firmalara da ilgili idari yaptırımlar uygulanacak." diye konuştu.

KDV indirimi denetimi yapıldı
KDV indirimi denetimi yapıldı
KDV indirimi denetimi yapıldı

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Zabıta Müdürlüğü, Ticaret, Isparta, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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