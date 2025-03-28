Isparta Gül Lokumuna Bayram Talebi

Ramazan Bayramı öncesi Isparta'nın meşhur gül lokumu satışları arttı. Esnaf, yoğun taleplere yetişmekte zorlanırken, online satışlar da talep yağmuruna tutuldu. Üreticiler ellerinde sınırlı stoklarla talebi karşılamaya çalışıyor.

Isparta'nın simgesi gül, Ramazan Bayramı öncesinde tatlıseverlerin karşısına bu kez lokum olarak çıkıyor. Özellikle bayram hazırlıkları kapsamında büyük ilgi gören Isparta gül lokumu, hem kentte hem Türkiye genelinde yoğun talep gördü. 25 çeşit gül lokumu ile dikkat çeken işletmeler, bayrama günler kala stoklarını tüketti.

"Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir yanından bu ürüne ilgi gösteriliyor"

53 yıldır lokum üreticiliği yapan 71 yaşındaki Kenan Yıldırım, artan talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, "Isparta gülümüzün kendine has bir özelliği var. Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir yanından bu ürüne ilgi gösteriliyor. Ancak yurt dışına gönderim konusunda bazı zorluklar yaşıyoruz. Türkiye içerisinde ise tüm illere gönderim yapıyoruz. Zaman zaman yetiştirme konusunda sıkıntı çektiğimiz oluyor. Özellikle Ramazan Bayramı döneminde satışlarımız oldukça artıyor ve biz de taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

"Online taleplerde de yoğunluk yaşıyoruz"

Bayram öncesi yoğun talep nedeniyle online satışlarda da büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Yıldırım, "Online satışlara çok fazla ağırlık veremiyoruz çünkü mağazamıza gelen müşterilerimiz yoğunluk oluşturuyor. Yine de farklı illerden gelen talepleri karşılamak için kargo ile gönderim yapıyoruz. Diğer illerden de ciddi bir talep var çünkü ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla. Şu anda 85 farklı lokum çeşidimiz bulunuyor. Gül ürünlerimiz ise 25 çeşit. Bu gül lokumlarının en önemli özelliği, Isparta'ya özgü yağlı ve kokulu güllerden yapılması. Özellikle Antalya ve Burdur güzergahı üzerinden geçerken sırf bu lokumu almak için dükkanımıza uğrayan çok sayıda müşterimiz var" diye konuştu.

Kilosu çeşidine göre 90 lira ile 500 lira arasında değişiyor

Yoğun satış temposuna rağmen üretim sürecinin doğal yöntemlerle sürdüğünü belirten Yıldırım, "Bu ürünleri hazırlık sürecimiz aylar öncesinden başlıyor. Online satış taleplerine şu anda tam anlamıyla yetişemesek de bununla ilgili yeni planlarımız var ve bu ihtiyacı da karşılamayı hedefliyoruz. Gül lokumlarımızın fiyatları 90 TL ile 500 TL arasında değişiyor. İçeriğinde Antep fıstıklı, gül yapraklı gibi çeşitlerimiz mevcut. Diğer lokumlarımızın fiyatları ise 100 TL'den başlıyor; ürün çeşidine göre 100, 150, 250 ve 500 TL gibi farklı fiyat aralıklarımız bulunuyor. Lokumlarımız tamamen doğaldır; kesinlikle koruyucu madde veya glikoz içermez" dedi. - ISPARTA