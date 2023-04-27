İstanbul'da daire kiralama fiyatlarında en değerli ilçe Sarıyer! 10 bin TL'ye ev bulunmuyor - Son Dakika
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İstanbul'da daire kiralama fiyatlarında en değerli ilçe Sarıyer! 10 bin TL'ye ev bulunmuyor

27.04.2023 14:23

İstanbul'da son zamanlarda kira fiyatları bir hayli arttı. Megakentte ortalama kira seviyesi 13 bin lira bandına ulaştı. Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe sıralamalarında ise Sarıyer ilk sıralarda kendisine yer edindi. Sarıyer'de 10 bin liraya herhangi bir daire bulmak ise büyük bir hayal olarak kalıyor.

İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı. Bir gayrimenkul platformunun araştırmasına göre, kiralar mart ayında aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı. Kentte ortalama kira 13 bin 75 liraya çıktı. Kiralık konut değeri metrekare başına 130 lira oldu.

SARIYER İLK SIRADA YER ALIYOR

Araştırma, ilçelerde 10 bin lira ile kaç metrekare kiralama yapılabileceğini de ortaya koydu. Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe ise Sarıyer. Sarıyer'de 10 bin lira ile sadece 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor. Beşiktaş'ta ise aynı paraya 39 metrekarelik dairede oturulabiliyor. Onu 52 metrekare ile Beyoğlu, 53 metrekare ile Kadıköy ve 55 metrekare ile Şişli takip ediyor.

KİRALARIN EN UCUZ OLDUĞU İLÇE

Kiraların en ucuz olduğu ilçe ise Silivri. 10 bin lira 167 metrekarelik bir dairenin kirasını karşılıyor. Ardından 152 metrekare ile Arnavutköy 145 metrekare ile Çatalca, 139 metrekare ile Sultanbeyli ve 130 metrekare ile Sultangazi geliyor.

YORUMLAR (2)
  • Oteller Zinciri: Emekli maası olmuş 7.500tl dul ve yetim maasları desen 5.600tl yahu eşi ölmüş insanın daha çok ihtiyacı var arkadas Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bugün asgari ücret 10 bin bile değil yada emekli maaşı onlar neyapsın Cevap Yaz 35 1 Yayından Kaldır
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İstanbul, Sarıyer, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da daire kiralama fiyatlarında en değerli ilçe Sarıyer! 10 bin TL'ye ev bulunmuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da daire kiralama fiyatlarında en değerli ilçe Sarıyer! 10 bin TL'ye ev bulunmuyor - Son Dakika
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