İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! Zam oranını belirlenmesi için asgari ücretin açıklanması bekleniyor

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İşçi ve işverenin dört gözle beklediği asgari ücret için AK Parti'den de rakam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarının aralık ayı oturumunda yeni yılın zamlı toplu ulaşım ücret tarifesi için hazırlanan teklif gündeme geldi.

ARALIK BİTMEDEN ZAM GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe "Ücret düzenlemelerimiz 3 katsayılı tablo ile belirleniyor. Enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt. Asgari ücret henüz sonuçlanmadı. Dün sonuçlanması bekleniyordu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından UKOME'yi olağanüstü toplantıya çağırmayı talep ediyorum" teklifinde bulundu. Teklif oybirliği ile kabul edildi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinin ardından aralık ayı bitmeden bir kez daha zam oranını belirlemek üzere olağanüstü toplanacak.

ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANACAK

İBB yetkilileri ulaşım zammı için yeni asgari ücreti beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, milyonlarca insanın beklediği haberi verdi. Erdoğan, "Asgari ücreti bakanımla görüştükten sonra inşallah yarın açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

SON ÜCRETLER ŞU ŞEKİLDEYDİ

İBB toplu ulaşıma son olarak Nisan ayında zam yapmıştı. İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı almasının ardından otobüs, minibüs, metrobüs vb. araçlarda yeni ücretler de şöyle olmuştu: Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıkmıştı. Minibüslerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 lira olmuştu.