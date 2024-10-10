İstanbul Fuarı'nda 'Ada Kıbrıs' Tanıtımı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Fuarı'nda 'Ada Kıbrıs' Tanıtımı

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İstanbul Turizm Fuarı'nda 'Ada Kıbrıs' projesi tanıtıldı, turist sayısında artış gözlemlendi.

10.10.2024 11:29
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İstanbul Turizm Fuarı'nda 'Ada Kıbrıs' tanıtıldı

İSTANBUL - İstanbul Turizm Fuarı'nda KKTC'nin 'Ada Kıbrıs' projesi tanıtıldı. Temmuz ayında lansmanı yapılan proje sonrasında KKTC'ye gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında lansmanını yaptığı 'Ada Kıbrıs' projesi de tanıtıldı. Fuarda projenin KKTC turizmine sağladığı katkılar hakkında bilgi verildi.

Ada Kıbrıs projesi ile turist sayısında artış yaşanıyor

Ada Kıbrıs projesinin hayata geçirildiği 2024 Temmuz ayı sonrasında otellerde doluluk oranlarının artmaya başladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre; Ağustos ayında otel doluluk oranları yüzde 100 kapasiteye ulaştı. Ağustos ayı verilerine göre sadece Maraş bölgesine şimdiye kadar 2 milyon 200 bin ziyaret gerçekleşti. Öte yandan otellerdeki yatak kapasitelerini artırmaya yönelik projelerin devam ettiği bildirildi.

Turizm fuarında Kıbrıs'a özgü yiyecekler ziyaretçilere ikram edildi

Kıbrıs'ın mutfak zenginliğini tanıtmak için de adaya özgü yemekler fuar alanında ziyaretçilere ikram edildi. Kıbrıs mutfağından hellim böreği, şeftali kebabı, pirohu, Kıbrıs tatlısı, sini katmeri, pilavuna, molehiya gibi lezzetler misafirlerin beğenisine sunuldu.

"Kıbrıs'a hayranlığım bambaşka"

Ünlü sanatçı Tuğba Özerk'te 'Ada Kıbrıs' standını ziyaret etti. Özerk, Kıbrıs'ın yerel lezzetlerinin tadına bakarken hayranları ile de fotoğraf çektirdi. Yaşamının uzun bir bölümünü de Kıbrıs'ta geçiren sanatçı "Kıbrıs benim ikinci vatanım. Gastronomi, tarihi ve kültürel zenginliği olan Kıbrıs'a hayranlığım bambaşka" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın turizm potansiyelini anlatmak istediklerini belirten Kuzey Kıbrıs Kültür, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Başkanı Latif İnce, "2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 40 oranında turizm artışı sonrası "Ada Kıbrıs" destinasyon kampanyası ile yüzde 100 kapasiteye ulaşarak tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleriyle dünya genelinde ilgi topladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizmi yılın on iki ayına yaymak istiyoruz. Kıbrıs; deniz, kum, güneşin yanında kültürel zenginlikleri, tarihi bölgeleri ve gastronomisiyle de görülmesi gereken bir yer. Bu kapsamda 'Ada Kıbrıs' projesini hayata geçirmiştik. Projenin turizme katkısı oldukça büyük oldu. Turist sayımızda geçen seneye göre ciddi artış var. İstanbul Turizm Fuarı'na katılmamızdaki amaç da bunları anlatmak. Herkesi Kuzey Kıbrıs'ın tarihini, kültürünü ve turizm imkanlarını keşfetmek için Kuzey Kıbrıs'a bekliyoruz" dedi.

"2025 Yılında Türkiye pazarında ciddi bir artış bekliyoruz"

Kıbrıs Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği As Başkanı Oğuz Akançay ise "Fuarda gastronomiyi ön plana çıkardık. Kıbrıs'tan gelen özel aşçılarımız Kıbrıs'ın yerel yemeklerini tanıttılar. Türkiye'de 85 milyon nüfusumuz var. Birçok Türk vatandaşı Kıbrıs'ı halen ziyaret etmedi. Kıbrıs hem kültürel hem de gastronomi açısından kıymetli. Kıbrıs'ın görülmeyen yerlerini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ada Kıbrıs projesiyle adayı tanıtmak için çalışmalar yaptık. 2025 yılında Türkiye'den gelen misafir sayımızda ciddi bir artış bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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