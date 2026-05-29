İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğu!

İstanbul Havalimanı, 18-24 Mayıs arasında günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1411 uçuşla Amsterdam, 1366 uçuşla Frankfurt, 1364 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.