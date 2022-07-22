İSTİB temmuz ayı meclis toplantısı - Son Dakika
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İSTİB temmuz ayı meclis toplantısı

22.07.2022 10:07
İSTİB temmuz ayı meclis toplantısı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Ali Kopuz, iklim değişikliği, savaşlar ve salgınlar karşısında ellerindeki en güçlü silahın "tarım" olduğunu belirterek, "Bu sorunları atlatmak için tarımsal hasılamızı sürdürülebilir biçimde artırmalıyız." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Ali Kopuz, iklim değişikliği, savaşlar ve salgınlar karşısında ellerindeki en güçlü silahın "tarım" olduğunu belirterek, "Bu sorunları atlatmak için tarımsal hasılamızı sürdürülebilir biçimde artırmalıyız." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, borsanın temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kopuz, Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgasından, orman yangınlarından, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıkladığı "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2022" başlıklı rapordan, iklim değişikliği, salgın ve savaşın yol açtığı problemlerden bahsetti.

Türkiye'nin tarımda stratejik bir üretim planı yapmasının önemine değinen Kopuz, havza ve ürün bazlı destek sisteminin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Az üretilen ürünlerde pahalılık yaşandığını, çok üretilenlerde ise üretici için karlılığın düştüğünü ve çiftçinin üretimden uzaklaştığını anlatan Kopuz, yüksek teknolojili üretimle hem maliyetin azaltılacağını hem de verimliliğin artırılabileceğini anlattı.

Kopuz, "İklim değişikliği, yanlış ilaç ve gübre kullanımı gibi nedenlerle azalan toprak kalitesinin doğuracağı sorunları, ancak ileri teknoloji kullanarak aşabiliriz. Bu nedenle, yüksek teknolojili tarımsal üretime ek destek verilmesini, gündemimize alabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Tarımsal ürünümüzü işleyip katma değerli ihraç etmeliyiz"

İSTİB Başkanı Kopuz, tarımsal hasılayı artırmanın bir yolunun da "modern sulama sistemleri" olduğunu belirterek, bu konudaki değerlendirmelerini paylaştı.

Fındıktan zeytinyağına, baharattan bakliyata kadar birçok gıda ürününün işlenmeden, katma değere kavuşmadan ihraç edildiğini de aktaran Kopuz, "Gıdayı katma değersiz ihraç etmek, israf etmektir. Bu konuda da özel teşvikler ve sektörel bilinçlendirme çalışmaları yapılmasının yararlı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, gıda israfı konusuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliğinin giderek şiddetlendiği, küresel salgınların yaşandığı, bölgesel savaşların tüm dünyayı etkilemeye başladığı zor bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler dünyada bir gıda krizine yol açabilir. İklim değişikliği, savaşlar ve salgınlar karşısında elimizdeki en güçlü silah tarımdır. Bu sorunları atlatmak için tarımsal hasılamızı sürdürülebilir biçimde artırmalıyız."

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTİB temmuz ayı meclis toplantısı - Son Dakika

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