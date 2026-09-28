İstinaf, 5 yıldızlı otelde alkol iddiasıyla kovulan işçinin feshini geçerli saydı

Bulaşıkçı olarak çalıştığı otelde, arkadaşlarıyla birlikte içinde meyve suyu olan karton bardaklardan içtiği içecekte alkol olduğu gerekçesiyle kovulan işçiye mahkemeden kötü haber geldi.

7 senedir çalıştığı otelde, arkadaşlarıyla karton bardakta meyve suyu görüntüsünde alkol alan İ.K., işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi, 5 yıldızlı otelde steward (mutfak ve bulaşıkhane elemanı) olarak çalışırken kovulduğunu öne sürdü. İnsan kaynakları ve güvenlik amiri tarafından sorguya çekildiğini, mekanik odaya girdiğine dair görüntüleri izlettiğini ve neden girdiğini sorduğunu, işi gereği kullandığı malzemeleri koyduğunu, bazen de ara dinlenmelerde bu odaya iş arkadaşlarıyla girdiklerini dile getirdi. Odada kesinlikle alkol almadıklarını, arkadaşlarının da alkol aldığını görmediğini, konuyla alakalı arkadaşlarının ismini vermesi için baskı yapıldığını, güvenlik şefinin gözetiminde baskı ile arkadaşlarını iftiraya zorlandığını iddia etti. İş akdinin feshedildiğini öğrendiğini, savunmasının alınmadığını, iş akdinin haksız ve hukuka aykırı şekilde feshedildiğini beyanla davanın kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine talep etti.

Davalı otel işletmecisi, İ.K. ve arkadaşlarının otel yönetimine mutfak alanındaki mekanik odada alkol içildiğini, hal ve hareketlerin normal olmadığı yönünde yapılan ihbar ve şikayet üzerine otel denetim birimi tarafından güvenlik kameraları üzerinden inceleme başlatıldığını dile getirdi. Yapılan inceleme sonucu davacının ve arkadaşlarının mutfak alanındaki mekanik odaya sürekli olarak giriş çıkış yaptıklarını bu alanda kısa ve uzun sürelerle bazen tek başlarına bazen birlikte giriş yaptıklarının tespit edildiğini, odada kapağı açılmış ve yarısına kadar içilmiş alkol şişelerinin bulunduğunu öne sürdü. Personelden B. Ö. tarafından alınan yazılı savunmadan N. K. ve T. U'un alkol aldığını ikrar ettiğini, mesai saatlerinde görev yerlerinde bulunmadıklarını, alkol aldıklarını, kullanılan alkolün iş yerine ait olduğunu, sigara içilmesi yasak alanda sigara içildiğini tespit edilerek iş kanunu 25/2 maddesi uyarında haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etti. İş Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Karar istinaf edilince devreye Bölge Adliye Mahkemesi girdi. Kovulan işçinin itirazına kısmen katılan Mahkeme, feshin haklı değil, geçerli fesih olduğuna hükmetti. İşverenden şüphelendiği işçiyle çalışmasının beklenemeyeceğine dikkat çekilen kararda; "Davacının içtiği meyve suyunun içinde alkol olduğuna, meyve suyunun içine alkol konulduğuna dair görgüye dayalı bilgi sahibi olan tanık beyanı olmadığı, somut tespit de yapılmadığı anlaşılmıştır. Ancak dosyadaki delil durumuna göre davacının iş akdinin feshinin şüphe feshi olarak nitelendirilebileceği, davalı işverenden davacı ile iş akdini devam ettirmesinin beklenemeyeceği, davacının iş akdinin geçerli nedenle feshedildiği anlaşılarak bu açıdan davacı vekilinin istinaf itirazı yerinde görülmüştür. Davacı vekilinin istinaf talebinin kısmen esastan kabulüne, İş Mahkemesi kararının kaldırılmasına davanın reddine karar verilmiştir" denildi.