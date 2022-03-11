İTO Başkanı Avdagiç: "İstanbul'daki AVM'ler yarın 12.00-19.00 arası açık olacak" - Son Dakika
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İTO Başkanı Avdagiç: "İstanbul'daki AVM'ler yarın 12.00-19.00 arası açık olacak"

11.03.2022 19:02
İTO Başkanı Avdagiç: "İstanbul'daki AVM'ler yarın 12.00-19.00 arası açık olacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'daki AVM'lerin yarın saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'daki AVM'lerin yarın saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

Avdagiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İstanbul'daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM'lerin yarın 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'İstanbul'daki AVM'ler yarın 12.00-19.00 arası açık olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İTO Başkanı Avdagiç: "İstanbul'daki AVM'ler yarın 12.00-19.00 arası açık olacak" - Son Dakika
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