İTO Başkanı Avdagiç: Nihai Hedefimiz 2022'de Btm'den Bir Turcorn Çıkarmak - Son Dakika

Haber: ESRA ALUS Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2021 yılında yabancı sermayenin üçte ikisini unicorn (1 milyar dolar değerin üzerindeki şirketler) haline gelen şirketler getirdi. Nihai hedefimiz 2022'de Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden (BTM) bir unicorn, yani bizim tabirimizle bir Turcorn çıkmasını sağlamak" dedi.

İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, 5'inci yaşını kutladı. İTO ve BTM Başkanı Şekib Avdagiç ile BTM Mütevelli Heyeti'nin de katıldığı iftarda girişimciler, yatırımcılar, mentorlar başta olmak üzere tüm ekosistem yer aldı. Cemile Sultan Korusu'nda dün yapılan iftarda, BTM'nin 5 yıl içinde kat ettiği yol kısa bir film olarak katılımcılarla paylaşıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç şunları söyledi:

"Emin olun yarın öbür gün bu görevleri bırakıp gittiğimiz, arkamıza döndüğümüz zaman çok gurur duyacağımız hizmetlerin başında bunlar olacak. Arkamıza döndüğümüz zaman eğer biz Türk gençlerine sahip oldukları fikirleri hayata geçirmek için, ticarileştirmek için bu ülkenin dışına gitmeyecek bir platform oluşturuyorsak, bir mekanizma oluşturuyorsak, onların bu fikirlerini hayata geçirmek için Türkiye'de imkan buluyorlarsa, İstanbul'da imkan buluyorlarsa gerçekten biz hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem toplumsal anlamda bir vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünmeye başlayacağız.

1 NİSAN 2022 TARİHİNDE 5 YAŞIMIZI DOLDURDUK: Bu anlamda da İstanbul Ticaret Odası hem bekleme vasıtasıyla hem de ana ortağından birisi olduğu Tekno Parkistanbul'daki kuluçka merkezi vasıtasıyla bu süreci elden geldiğince hayata geçirmeye çalışıyor. 1 Nisan 2022 tarihinde 5 yaşımızı doldurduk. Şu haliyle bile BTM Türkiye'deki en önemli startup merkezinin birinin başına geçti.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ STARTUP MERKEZİNİ İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ: İstanbul Ticaret Odası'nın Sirkeci'ye bakan tarafında metruk bir otopark var. O otoparkla ilgili bazı sıkıntılarımız vardı. Onu 2021 yılında çözdük. Mülkiyetinin tamamı İstanbul Ticaret Odası'nda geçti. Orada çok güzel bir proje yaptık. Şu anda Fatih Belediyesi'ndeki olayı tamamlanmak üzere Anıtlar Kurulu'ndaki ön görüşmelerimizi yaptık. Oradan da onay aldıktan sonra orada gerçekten hem o tarihi dokuya uygun olacak kontrol itibariyle, görüntüsü itibariyle, hem de fonksiyonu itibariyle Türkiye'nin en önemli startup merkezini inşasına başlayacağız.

GENÇLER İÇİN BİR VAHA OLUŞTURMA HAYALİMİZ VAR: Hiçbir ticari gayeyle veya bir gelir gayesiyle değil, tamamen bu ortaya konan BTM fikrini daha da üst versiyona taşıyacak bir proje inşallah hayata geçireceğiz. O bölgeyi tamamen bir teknoloji ve start-up merkezi haline getirme konusundaki yaklaşımıyla beraber orada bir gençler için bir vaha oluşturma hayalimiz var. Ümit ediyorum ki bugüne kadar 5 bin girişimciye ev sahipliği yapan BTM bu mekanizma devreye girdikten sonra belki bu rakamları yıl bazında gerçekleştirme imkanı bulacak.

YABANCI SERMAYENİN 3'TE 2'Sİ UNİCORNLARDAN: Startuplar ve startuplardan çıkıp unicorn haline gelen şirketlerin getirdiği yabancı sermayelere baktığın zaman 2021 yılında Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin yaklaşık üçte ikisi bu kaynaktan geldi. Dolayısıyla gerçekten bu çok mümbit (verimli) bir kaynak. Bu bakımdan hem ekonomik anlamda hem ülkenin ekonomisi anlamında gelir gider dengesi anlamında hem de bu gençleri ve bu fikirleri bu toplumda yeşermesini sağlama anlamında bu gerçekten çok önemli bir görev. Bizim dışımızda tabii bu konuda ciddi katkı yapan kurumlar var. Hep beraber Türkiye'yi bu konuda daha ileriye taşıma mecburiyetimiz var."

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, açılış konuşmalarının ardından BTM Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nda beş yılını dolduran üyelere plaket; 5 yıldır BTM'de çalışanlara ise sertifika verdi.

"BTM BU 5 YIL İÇİNDE SADECE İSTANBUL'UN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN STARTUP ÜSSÜ OLDU"

Şekip Avdagiç, BTM'nin 5'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı da bir açıklama yaptı. Avdagiç, burada da şu bilgileri paylaştı:

"Dünyada bir ticaret odası tarafından kurulan ilk startup merkezi olma özelliği taşıyan BTM 5 yaşına girdi. BTM bu 5 yıl içinde sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin startup üssü oldu ve dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldı. Yine bu sürede Türkiye de küresel anlamda önemli bir girişimcilik merkezi kimliği kazanıp, global bir oyuncu çıkarmayı da başardı.

BTM, yatırımcılık konusunda da ciddi farkındalıklar oluşturdu. Yatırımcı Hızlandırma Platformu programını devreye sokarak, başarılı iş insanlarımız startuplara ve yeni nesil girişimcilere olan bakış açılarını değiştirdi. BTM olarak, 2021'de 172 yatırım eşleştirmesi gerçekleştirdik. Nihai hedefimiz ise 2022'de BTM'den bir Unicorn yani bizim tabirimizle bir Turcorn çıkmasını sağlamak."