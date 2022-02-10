Üye Girişi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Akşener kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Akşener kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz

10.02.2022 07:57
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Akşener kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz

Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." açıklamasına Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'den ilk yorum geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem "Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam yaptığı paylaşımında yüksek elektrik faturalarına ve ekonomik gelişmelere değindi.

"ZAMLAR GERİ ÇEKİLENE KADAR FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

31 Aralık'ta elektriğe yapılan zamların geri çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Son olarak da buradan halkın belediyelerine seslenmek istiyorum: Milletimizle hemhal olmak için başlattığınız askıda fatura hareketinizi, bu sefer asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Olalım çünkü olmaz isek Allah korusun ama bu kış açlık ölümleriyle bile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu geceyi şu iki sözle kapatayım: Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: KILIÇDAROĞLU, PROVOKASYON PEŞİNDE

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük yankı uyandırırken AK Partili Bülent Turan, sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde!" dedi.

AKŞENER'İN YARDIMCISI: ÖDENMESİ GEREKEN FATURA, ÖDENECEKTİR

Bu çağrı karşısında Millet İttifakı üyelerinin alacağı tavır merak konusu olmuştu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem HaberTürk canlı yayınında "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz" sorusuna "Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.

YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Bahadır Erdem, İYİ Parti, Aralık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Akşener kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
01:06 Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
01:04 Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi
00:39 Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
00:28 Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis cezası verildi
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 08:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Akşener kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement