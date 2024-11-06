İZCLEAN Fuarı İzmir\'de Açıldı

Ekonomi

İzmir'de, Endüstriyel Temizlik Ürünleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı (İZCLEAN) açıldı.

Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, kente yeni fuarlar kazandırmak için meslek komitelerinden gelen öneriler doğrultusunda girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Özpoyraz fuarın sektöre katkı sağlayacağını belirterek, bu alanda bir buluşma noktası haline geleceğine inandığını ifade etti.

Temizlik Sanayici İhracatçı ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Şişli de derneğin sektörde yeniliklerin desteklenmesi ve sürdürülebilir çözümler sunulması için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Endüstriyel temizlik ürünü, ekipman ve malzemelerinin yer aldığı fuara 200'ün üzerinde marka katıldı.

Fuar, 9 Kasım'da sona erecek. ???????