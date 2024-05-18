İzmir'de Emiralem çileği kurutularak gelir artırılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Emiralem çileği kurutularak gelir artırılıyor

İzmir\'de Emiralem çileği kurutularak gelir artırılıyor

Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde üretilen Emiralem çileği kurutularak gelir artırılıyor. Emiralem çileği, Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yetiştirilen ve kokusuyla dikkat çeken bir üründür. Kooperatif üyeleri, çileğin ulusal pazarda tanıtılması ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurutma tesisi kurmuştur. Kurutma işlemi sayesinde çileğin raf ömrü uzatılarak yıl boyu tüketilebilmesi sağlanmaktadır.

18.05.2024 11:19
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İzmir'de, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde yöreye özgü Emiralem çileğini üreten kadınlar bu ürünü kurutarak gelirlerini artırmayı başardı.

Kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileği, adını aldığı Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yetiştirilen ürünlerin başında geliyor.

Menemen Ovası'nda çok sayıdaki üreticiye geçim kaynağı olan çilek, taze tüketiminin yanı sıra reçel ve kuru gıda olarak da tercih ediliyor.

İlçede kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında kurulan Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de yöreye ait lezzetlerin tanıtımı konusunda çalışmalar yapıyor.

Emiralem çileğinin ulusal pazarda tanıtılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla harekete geçen kooperatif üyeleri, üründen yıl boyu gelir sağlanması için bir kurutma tesisi kurdu.

Kooperatif başkanı Yeşim Sever, AA muhabirine, kurutma tesisiyle yörede yetişen ürünlerden elde edilen geliri artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Daha önce aynısefa bitkisini üretip kuruttuklarını kaydeden Sever, "Şimdi Emiralem çileğimizle birlikte yola devam ediyoruz. Tarladan temin ettiğimiz taze ve doğal çileklerimizi işleyerek kurutma ve paketleme işlemine geçiyoruz. Gıda kurutmasıyla birlikte inşallah güzel yerlere geleceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Sever, çileğin çok çabuk bozulabilen ve saklaması mümkün olmayan bir meyve olduğunu ifade ederek, bu sayede meyvenin raf ömrünü uzattıklarını dile getirdi.

"Tazesi ile çok bir farkı yok"

Kurutma işlemi sayesinde bu lezzetli meyvenin sadece yılın 2-3 ayı değil, 12 ayında da tüketilebilmesine olanak sağladıklarını anlatan Sever, şunları kaydetti:

"Kurutma esnasında herhangi besin kaybına uğramıyor. Makinada kurutma yapıyoruz. Hijyenik bir şekilde yıkama, doğrama, kurutulma ve paketleme işlemleri, kooperatif çalışanı kadınlar tarafından yapılıyor. Umarım bu sayede önümüzdeki süreçte daha da güzel yerlere geleceğiz. Şu an iç pazarda çalışıyoruz. Ama önümüzdeki süreçte biz tabii ki bunu dünya pazarına da tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Tazesi ile çok bir farkı yok. Sadece su kaybına uğruyor. Su kaybı, tat kaybına neden olmuyor, vitamin değerinden herhangi bir şey kaybetmiyor."

Çilek üreticisi Sevim Aydın da Emiralem çileğinin kokusu ve tadıyla diğer türlerden farklı olduğunu ifade ederek, "Ağustos, eylül gibi bu ürünü dikiyoruz, yaklaşık 9 ay bakımını yapıyoruz. Sonra 2-3 ay mahsulünü topluyoruz, daha uzun süre tüketilsin diye şimdi çilek kurutma işlemine başladık, güzel bir iş, tutarsa çok iyi olacak. Normalde burada birçok ürünün kurutması yapılıyor, çileği ilk olarak kuruttuk ve tadı çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Emiralem çileği kurutularak gelir artırılıyor - Son Dakika

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