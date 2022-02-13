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İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi - Son Dakika

İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi

13.02.2022 10:44
İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi

Türkiye'de kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini karşılayan İzmir Menderes, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğun mesaisini sürdürüyor.

Türkiye'de kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini karşılayan İzmir Menderes, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğun mesaisini sürdürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesi, Türkiye'de kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini karşılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel başta gül olmak üzere pek çok çiçeğin üretildiği ilçede, hummalı çalışma devam ediyor. İlçenin 10 bin dönüm alanında çiçek üretimi yapan üreticiler, Türkiye'nin dört bir yanına yollanan çiçekleri 14 Şubat'a hazırlıyor.

"Menderes, kesme çiçekte Türkiye'nin gülüdür"

Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, "Çiftçilerimiz, mahsullerini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yetiştirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Bu sene verim iyi. Çiftçimizin yüzü umarız güler. Girdi maliyetlerinin artması elbette tüketiciye de yansıyacaktır ancak Sevgililer Günü yılda bir kez oluyor. İnşallah tüketicilerimiz çiçeklerimizi gönül rahatlığı ile alır. İzmir'de kesme çiçek en fazla Menderes'te üretilir ve Türkiye'nin her yerine buradan çiçek gider. 'Menderes, kesme çiçekte Türkiye'nin gülüdür' diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"14 Şubat çiçekleri ve gülleri daha pahalı olacak"

Üretici Ahmet Binek, "Hazırlıklarımız ekim ayında budama ile başladı. Çiçeklerin bakımı, gübrelemesi yapıldı. Kesim aşamasında olduğumuz çiçekleri, Sevgililer Günü'ne hazırlıyoruz. Özellikle güllerimizi 20'şer adet olmak üzere demet haline getiriyoruz, ardından kooperatifimiz aracılığı ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Geçen yıl sel nedeniyle mağduriyet yaşamıştık ama bu yıl böyle bir sıkıntı yaşamadık. Verim ve kalite iyi" dedi. Binek, girdi maliyetleri arttığı için fiyatlarda artış yaşandığını belirterek, "Bu yıl 14 Şubat çiçekleri ve gülleri daha pahalı olacak" dedi.

"Bu yıl verim iyi"

Menderes'in kesme çiçek üretiminde önemli bir bölge olduğunu anlatan Osman Anduz isimli üretici de "Geçen yıl çiçeklerde kara leke sorunu vardı. Ayrıca sel meydana gelmişti. Bu yıl verim iyi ancak girdiler maliyetli" diye konuştu. Üreticiler olarak maliyetlerin düşmesini istediklerini belirten Anduz, "Daha uygun fiyata üretirsek biz de düşük fiyattan satmak isteriz ancak hem özel gün olması hem de maliyetlerin artması nedeniyle fiyat artışı tüketiciye de yansıyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi
İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi
İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi
İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi
İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi
İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi
İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi

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Sevgililer Günü, Ziraat Odası, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir Menderes'te yoğun 14 Şubat mesaisi - Son Dakika Ekonomi


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