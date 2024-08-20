İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.

"Chinook" tipi helikopterin yangına müdahalesine ilişkin videonun yer aldığı paylaşımda, "İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil Vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.