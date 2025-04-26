İzmir Süt Üretiminde Hedef 2 Milyon Ton

Türkiye'nin süt üretiminde öncü ili İzmir, hastalıktan ari ve Avrupa Birliği (AB) onaylı işletmeleriyle 2027 yılında süt üretimini 2 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Yıllık yaklaşık 21,5 milyon ton süt üretimi yapılan Türkiye'de, İzmir 1 milyon 730 bin ton civarındaki üretimiyle ilk sırada yer alıyor.

Kent genelinde 29 bin 500 işletmede 473 bin 587 sağmal büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Yüksek kaliteli sütle dikkati çeken İzmir'de, üretimin büyük kısmını en az yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein oranına sahip olan "A sınıfı" süt oluşturuyor.

Hastalıktan ari ve AB onaylı çiftlikler bakımından önde gelen illerden İzmir, bu işletmelerin sayısının yükselmesiyle süt üretiminde 3 yıldır ilk sıradaki yerini koruyor. Sütün tamamı soğuk zincir sistemiyle sanayiye ulaştırılıyor.

İzmir'de bu yıl 1 milyon 770 bin ton süt üretimi bekleniyor.

"Ari hayvan sayısının yükseltilmesi bizim için önemli"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine İzmir'deki sütün tamamının katma değerli ürüne dönüştüğünü söyledi.

Süt çiftliklerinin çoğunluğunda yüksek teknoloji ve otomasyon sistemlerinin kullanıldığını kaydeden Şahin, "Süt sanayicilerinin tamamının bu bölgeden sütü alması, sağım hücrenin ve hayvanın besleme kalitesiyle alakalı. Süt üretiminde İzmir'in iklim şartları da çok iyi. İzmir'deki işletmelerimizin hepsi açık işletmeler." dedi.

Şahin, hastalıktan ari ve AB onaylı işletmelerde sütün yağ oranının yüksekliğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İzmir Türkiye'deki süt üretiminin en önemli merkezlerinden, başkenti. Mevcuttaki üretim birinciliğini, hastalıktan ari ve AB onaylı işletmeleriyle önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğini düşünüyoruz. İlimizdeki ari işletme ve AB onaylı işletme sayılarını artırmanın yanı sıra işletmedeki ari hayvan sayısının yükseltilmesi bizim için önemli. İzmir'deki süt üretimi 2026'da 1,8 milyon ton, bir sonraki yılda da 1,95 milyon ton aralığına çıkacak. Doğum sezonunda süt arttığı dönemlerde bolluk ortaya çıkıyor. Bunun için de Bakanlığımız gereken tüm tedbirleri alıyor ve süt regülasyonu yapıyoruz. Biz üreticimizin elindeki pazarlanamayan sütü alıp Et ve Süt Kurumu aracılığıyla süt tozuna çevirip üreticimizin kaybının önüne geçiyoruz."

Menemen ilçesindeki süt çiftliğinin müdürü Engin Yıldırım da ürettikleri kaliteli sütün ilgi gördüğünü belirterek, ortalama bir inekten 37-38 litre süt elde ettiklerini söyledi.