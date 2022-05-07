İZTO Başkanı Özgener, DTÖ'nün Türkiye lehine sonuçlandırdığı davayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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İZTO Başkanı Özgener, DTÖ'nün Türkiye lehine sonuçlandırdığı davayı değerlendirdi Açıklaması

07.05.2022 19:54
İZTO Başkanı Özgener, DTÖ'nün Türkiye lehine sonuçlandırdığı davayı değerlendirdi Açıklaması

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nce 2018'de belirli çelik ürünleri için uygulanan korunma önlemine karşı açtığı davada Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli'nde haklı bulunmasına ilişkin, "Bu kararın uygulanmaya başlamasıyla umuyoruz ki birçok...

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nce 2018'de belirli çelik ürünleri için uygulanan korunma önlemine karşı açtığı davada Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli'nde haklı bulunmasına ilişkin, "Bu kararın uygulanmaya başlamasıyla umuyoruz ki birçok çelik ihracatçısı firmamız AB pazarındaki kayıplarını telafi edebilecektir." dedi.

Özgener, AA muhabirine, AB'nin çelik ürünlerinde 2018'de uygulamaya koyduğu korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin DTÖ'de başlattığı davanın ülke lehine sonuçlanmasını değerlendirdi.

ABD'nin ardından AB'nin korunma tedbiri kapsamında demir çelik sektörüne uyguladığı kota ve ek vergilerin sektörün ihracatına darbe vurduğunu dile getiren Özgener, "Ülkemizle imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ve Gümrük Birliği'ne rağmen AB'nin uyguladığı bu yaptırımların adil olmadığı pek çok kez dile getirildi." ifadesini kullandı.

Özgener, Türkiye'nin verdiği hukuki mücadele sonucunda AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu yönünde karar çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizin bu davayı kazanmasını çelik sektörümüz açısından son derece olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bu kararın uygulanmaya başlamasıyla umuyoruz ki birçok çelik ihracatçısı firmamız AB pazarındaki kayıplarını telafi edebilecektir. AB'nin, korunma önlemine ilişkin bir sonraki gözden geçirmesinde bu konuları göz önünde bulundurarak ülkemizle yeniden STA ve Gümrük Birliği Anlaşması hükümlerini de içeren serbest ve hakkaniyetli ticaret ortamının oluşturulması konusunda gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

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Mahmut Özgener, Avrupa Birliği, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İZTO Başkanı Özgener, DTÖ'nün Türkiye lehine sonuçlandırdığı davayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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