Jeopolitik gerilim gram altını yüzde 2,6 düşüşle 6 bin 572 liraya geriletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jeopolitik gerilim gram altını yüzde 2,6 düşüşle 6 bin 572 liraya geriletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 572 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 940 liradan satılırken jeopolitik gerilim ve Fed beklentileriyle satış baskısı öne çıkıyor.

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 572 liradan işlem görüyor.

Cuma günü gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 6 bin 745 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 572 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 2,6 düşüşle 4 bin 173 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Orta Doğu'daki enerji arzı riskleri ve ABD'deki güçlü makroekonomik göstergeler, enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunu sürdüreceğine yönelik öngörülerle dolara talep artıyor ve altın fiyatları üzerinde satış baskısı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet AltınıEkonomiFinansDövizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:51
Futbol tarihinde bir ilk Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
08:51
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:23:56. #7.12#
SON DAKİKA: Jeopolitik gerilim gram altını yüzde 2,6 düşüşle 6 bin 572 liraya geriletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei