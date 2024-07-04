Kadın girişimci 700 bin lira hibeyle 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın girişimci 700 bin lira hibeyle 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKKD), IPARD Programı kapsamında 700 bin lira hibe desteği alan kadın girişimci Firdevs Erzurum, Amasya'da 100 büyükbaş kapasiteli modern bir besi çiftliği kurdu. Erzurum, proje sayesinde toplam 1 milyon 600 bin liralık yatırımı kırsala kazandırdı ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık tanındığını belirtti.

04.07.2024 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın girişimci 700 bin lira hibeyle 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu

ANKARA - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKKD), IPARD Programı kapsamında 700 bin lira hibe desteği alan kadın girişimci Firdevs Erzurum, 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu.

Kadın girişimci Firdevs Erzurum, Amasya'da ilkel şartlarda büyükbaş hayvancılık üzerine çalışarak geçimini sürdürmekteydi. Erzurum, proje hazırlayıp Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK'ya sunmaya karar verdi. Erzurum, TKDK'dan aldığı IPARD Programı kapsamındaki yüzde 45 hibe desteğiyle 100 büyükbaş hayvan kapasiteli modern bir işletme kurdu.

"Tesisimizde 100 baş hayvanımız var"

IPARD kapsamında 700 bin lira hibe alan kadın girişimci, toplam 1 milyon 600 bin liralık yatırımı kırsala kazandırdı. Kadın girişimci Erzurum, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aklımızda vardı bu iş. 20 ya da 30 mal düşünüyorduk. TKDK'ya başvurduk ve sağ olsunlar bize yardımcı oldular. 20-30 mal yerine 60 ila 70 mal ile bu projeye girdik. Tesisimizde 100 baş hayvanımız var" dedi.

Günlük çalışma rutinini de anlatan Erzurum, "Sabah yemleme ile başlıyoruz. Öğlenleri yemimizi döküyoruz ve süpürme işlemimizi yapıyoruz. Tekrardan akşamüzeri yemleme işlemi ve süpürge işlemi yapıyoruz. Eşim, ben, çocuklarım ve kayınbiraderim sağ olsunlar bu işin içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

"Devletimiz kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na da teşekkür eden Firdevs, "Devletimiz kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyor. TKDK'da sağ olsun bunu desteliyor. Ben başarabiliyorsam muhakkak ki kadınlarımızda başarabilir. Bizim hayalimiz küçüktü ama büyük bir tesis haline dönüştü. İsterim ki benim gibi yüzlerce kadın olsun" diye konuştu.

IPARD Programı nedir?

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında; AB standartlarında yatırımların hayata geçirilmesi, kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kente göçün önlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Erzurum, Amasya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci 700 bin lira hibeyle 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:58:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın girişimci 700 bin lira hibeyle 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement