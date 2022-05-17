Kadın üreticilere saman balyası dağıtıldı - Son Dakika
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Kadın üreticilere saman balyası dağıtıldı

17.05.2022 20:35

Muğla'nın Milas ilçesinde 70 kadın üreticiye 700 saman balyası dağıtıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 70 kadın üreticiye 700 saman balyası dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait 100 dönüm arazide Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yeşil ot hasadı yapıldı.

Verimin iyi olduğu tarladan yaklaşık 25 ton ürün elde edilirken, 1200 saman balyası hazırlandı.

Hazırlanan balyalardan 700'ü "Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Milas İlçesinde destek alan 70 kadın üreticiye törenle dağıtıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 20 yıldır Hazinede olan araziyi tekrar İl Müdürlüğüne kazandırarak üreticiler için yem bitkisi yetiştirdiklerini söyledi.

Hasat edilen yemleri yine üretime destek olan kadınlara dağıttıklarını belirten Saylak, "Biz üreticilerimize, kadınlara, destek vermeye devam edeceğiz. Üretmek dışında başka şansımız yok." dedi.

Kadın üreticiler ise kendilerine verilen desteklere teşekkür etti.

Kadın üreticilere saman balyası dağıtıldı
Kadın üreticilere saman balyası dağıtıldı
Kadın üreticilere saman balyası dağıtıldı
Kadın üreticilere saman balyası dağıtıldı

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MUĞLA'DA 70 KADIN ÜRETİCİYE SAMAN BALYASI DAĞITILDI MUĞLA'DA 70 KADIN ÜRETİCİYE SAMAN BALYASI DAĞITILDI
Kaynak: AA

Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın üreticilere saman balyası dağıtıldı - Son Dakika


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